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Burdurlu kick boksçular Zafer Kupası'nda 10 madalya ile döndü

Burdur Gençlik Spor Kulübü sporcuları, 27-29 Ağustos'ta Kütahya'da düzenlenen 18. Zafer Kupası'nda 4 altın, 1 gümüş ve 5 bronz kazandı.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 16:24

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Burdurlu kick boksçular Zafer Kupası'nda 10 madalya ile döndü

Burdurlu kick boksçular Zafer Kupası'nda 10 madalya ile döndü

Burdur Gençlik Spor Kulübü sporcuları, 27-29 Ağustos tarihlerinde Kütahya'da düzenlenen Geleneksel 18. İller Arası Zafer Kupası Kick Boks Şampiyonası'nda farklı yaş ve kilo kategorilerinde mücadele ederek 4 altın, 1 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplam 10 madalya kazandı.

altın kazanan sporcular:

Şampiyonada altın madalyayı kazanan isimler ve kategorileri şunlar: Ela Demirbaş (30 kilo alt minik kızlar point fighting), Yiğit Efe Eroğlu (28 kilo minik erkekler point fighting), Hüseyin Gökhan Algül (+69 kilo yıldız erkekler kick light) ve Leyla Güntekin Eroğlu (+70 kilo büyük kadınlar kick light).

gümüş ve bronz madalyalar:

Şerife Ahsen Demir 47 kilo minik kızlar point fighting kategorisinde ikinci olarak gümüş madalya kazandı. Bronz madalyalar ise şu sporculara gitti: Şükrü Ege Ceylan (47 kilo minik erkekler point fighting), Ela Demirdağ (46 kilo yıldız kızlar point fighting), Minel Su Şimşek (50 kilo yıldız kızlar point fighting), Bardia Jamalpoor (57 kilo genç erkekler kick light) ve Ada Aynalı (+65 kilo yıldız kızlar point fighting).

kulübün performansı ve temsil:

Burdur Gençlik Spor Kulübü sporcuları, farklı yaş gruplarında elde ettikleri derecelerle il adına güçlü bir temsil sergiledi. Toplanan 10 madalya, kulübün turnuvadaki çok yönlü yarışma kapasitesini ortaya koydu.

BURDUR GENÇLİK SPOR KULÜBÜ KİCK BOKS SPORCULARI, KÜTAHYA’DA DÜZENLENEN GELENEKSEL 18. İLLER ARASI...

BURDUR GENÇLİK SPOR KULÜBÜ KİCK BOKS SPORCULARI, KÜTAHYA’DA DÜZENLENEN GELENEKSEL 18. İLLER ARASI ZAFER KUPASI KİCK BOKS ŞAMPİYONASI’NDA 4 ALTIN, 1 GÜMÜŞ VE 5 BRONZ OLMAK ÜZERE TOPLAM 10 MADALYA KAZANDI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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