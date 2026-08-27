Beşiktaş'ta eski bakanın oğlu evinde silahlı saldırıya uğradı

Olayın gelişimi:

Gençlik ve Spor eski Bakanı Mehmet Ali Yılmaz’ın oğlu Soner Yılmaz, Beşiktaş Bebek Mahallesi'ndeki evinde dün gece meydana gelen saldırıda yaralandı. Olay, dün gece saat 02.00 sıralarında gerçekleşti.

İddiaya göre, Yılmaz ile evinde bir araya geldiği arkadaşı arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüphelinin yanında bulunan silahla Yılmaz’a ateş ettiği, saldırganın olay yerinden uzaklaştığı belirtildi.

Tedavi süreci ve soruşturma:

Olayın ardından ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Yılmaz, bacaklarına isabet eden üç kurşun nedeniyle ameliyata alındı. Yapılan müdahalelerin ardından sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, saldırganın kimliğinin tespiti ve olayın tüm ayrıntılarının aydınlatılması için incelemelerini sürdürüyor. Olayla ilgili adli ve kriminal çalışmaların devam ettiği bildirildi.

GENÇLİK VE SPOR ESKİ BAKANI MEHMET ALİ YILMAZ’IN OĞLU SONER YILMAZ, BEŞİKTAŞ BEBEK’TEKİ EVİNDE UĞRADIĞI SİLAHLI SALDIRIDA YARALANDI.