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Van'da minibüs ile tırın çarpıştığı kazada 9 kişi yaşamını yitirdi

Van-Özalp yolunun 49. kilometresinde tır ile İran plakalı minibüsün çarpıştığı kazada 9 İran uyruklu yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 00:57

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Van'da minibüs ile tırın çarpıştığı kazada 9 kişi yaşamını yitirdi

Van'da minibüs ile tırın çarpıştığı kazada 9 kişi yaşamını yitirdi

Van-Özalp karayolunun 49. kilometresinde meydana gelen kazada, gece saatlerinde bir tır ile İran plakalı bir minibüsün çarpışması sonucu ağır bilanço oluştu. Edinilen bilgiye göre kazada 9 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

kaza ve müdahale:

Kazaya karışan araçların plakaları 01 FF 584 (tır) ile 65 AB 239 (İran plakalı minibüs) olarak belirtildi. Olay yerine sevk edilen çekici ve karayolları ekipleri, uzun süren çalışmaların ardından araçları bulunduğu yerden kaldırdı. Bölgedeki trafik, bir süre tek şeritten verildikten sonra araçların uzaklaştırılmasıyla yeniden normale döndü.

yaralılar, cenazeler ve soruşturma:

Olay yerinde hayatını kaybeden İran uyruklu 9 kişinin cenazeleri otopsi işlemleri için Van Adli Tıp Kurumu Müdürlüğü'ne sevk edildi. Yaralılar arasındaki tır sürücüsünün tedavisi hastanede sürerken, jandarma nezareti altında olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

VAN-ÖZALP KARAYOLUNDA 9 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ, 5 KİŞİNİN DE YARALANDIĞI FECİ KAZANIN...

VAN-ÖZALP KARAYOLUNDA 9 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ, 5 KİŞİNİN DE YARALANDIĞI FECİ KAZANIN ARDINDAN OLAY YERİNDE ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI. KAZAYA KARIŞAN ARAÇLAR, EKİPLERİN İNCELEMELERİNİN ARDINDAN BULUNDUKLARI YERDEN KALDIRILDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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