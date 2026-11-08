Çorum'da dağlardan inen kar il merkezini beyaza bürüdü

çorum'da karın yayılımı:

Çorum’da yüksek rakımlı noktalarda akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar, dağları kısa sürede beyaza bürüdü ve il merkezine doğru yayılmaya başladı. Lapa lapa yağan kar özellikle yüksek kesimlerde yoğunlaşırken şehir merkezinde de kar yağışı hissedilmeye başladı.

alınan tedbirler ve kısa değerlendirme:

Çorum Belediyesi ve karayolları ekipleri, lapa lapa yağan kar nedeniyle ana güzergâhlarda tedbir aldı ve çalışmalar başlattı. Ekiplerin önceliği ulaşımın güvenliğini sağlamak ve ana arterlerde olası aksaklıkları en aza indirmektir.

Meteorolojik koşulların seyrine göre yağışın gece boyunca ara ara devam etmesi bekleniyor; yetkililer ve ekiplerin bölgede çalışmaları sürüyor.

ÇORUM’DA YÜKSEK RAKIMLI NOKTALARDA YAĞAN KAR, İL MERKEZİNDE DE ETKİLİ OLMAYA BAŞLADI.