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Çorum'da dağlardan inen kar il merkezini beyaza bürüdü

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle Çorum’da yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı akşamdan itibaren il merkezine ulaştı; ekipler ana güzergâhlarda önlem aldı.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 01:14

GÜNCELLEME: 08 Kasım 2026 - 01:36

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EDİTÖR: Aslı Han

Çorum'da dağlardan inen kar il merkezini beyaza bürüdü

çorum'da karın yayılımı:

Çorum’da yüksek rakımlı noktalarda akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar, dağları kısa sürede beyaza bürüdü ve il merkezine doğru yayılmaya başladı. Lapa lapa yağan kar özellikle yüksek kesimlerde yoğunlaşırken şehir merkezinde de kar yağışı hissedilmeye başladı.

alınan tedbirler ve kısa değerlendirme:

Çorum Belediyesi ve karayolları ekipleri, lapa lapa yağan kar nedeniyle ana güzergâhlarda tedbir aldı ve çalışmalar başlattı. Ekiplerin önceliği ulaşımın güvenliğini sağlamak ve ana arterlerde olası aksaklıkları en aza indirmektir.

Meteorolojik koşulların seyrine göre yağışın gece boyunca ara ara devam etmesi bekleniyor; yetkililer ve ekiplerin bölgede çalışmaları sürüyor.

ÇORUM’DA YÜKSEK RAKIMLI NOKTALARDA YAĞAN KAR, İL MERKEZİNDE DE ETKİLİ OLMAYA BAŞLADI.

ÇORUM’DA YÜKSEK RAKIMLI NOKTALARDA YAĞAN KAR, İL MERKEZİNDE DE ETKİLİ OLMAYA BAŞLADI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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