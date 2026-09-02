Niğde'de gençleri spora çekerek bağımlılığa karşı üç yıllık strateji

protokolün kapsamı:

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Niğde Belediyesi, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Niğde Şubesi ve Niğde Yetim Eli Derneği arasında 'Bağımlılıklara Spor Yoluyla Mücadele' kapsamında üç yıllık kapsamlı eylem planını içeren iş birliği protokolü Niğde Belediyesinde düzenlenen imza töreniyle hayata geçirildi. Protokole Prof. Dr. Hasan Uslu, Emrah Özdemir, Hayri Yıldız ve Şahin Mercan imza attı.

İş birliği özellikle yetim ve dezavantajlı çocuklar başta olmak üzere gençlerin teknoloji ve madde bağımlılığı gibi risklerden korunmasını, sağlıklı ve güvenli bir geleceğe hazırlanmasını hedefliyor. Protokol metninde sporun birleştirici ve iyileştirici yönü ön plana çıkarılarak, gençlerin fiziksel, zihinsel, sosyal ve akademik gelişimlerinin desteklenmesi amaçlandı.

uygulama ve faaliyetler:

İmzalanan program çerçevesinde önümüzdeki üç yıl boyunca yaygın spor etkinlikleri, geniş katılımlı turnuvalar ve altyapı destekleri planlanıyor. Gençlerin psikolojik ihtiyaçlarına yönelik uzman eşliğinde danışmanlık hizmetleri sunulacak, sosyalleşmeye katkı sağlayacak kültürel etkinlikler düzenlenecek ve eğitim hayatını destekleyecek akademik çalışmalar yürütülecek.

Ayrıca, program kapsamında gençlere bağımlılık türlerine karşı koruyucu ve önleyici eğitimler verilerek bilinç düzeyinin artırılması ve toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi hedefleniyor. Katılımcı kuruluşların kaynak ve uzmanlık paylaşımıyla özellikle risk altındaki gruplara erişim sağlanacak.

yerel yetkililerin mesajları:

Prof. Dr. Hasan Uslu imza töreninde, bağımlılıkların zamanın en önemli toplumsal sorunlarından biri olduğunu vurgulayarak, "Çocuklarımızı sporla buluşturarak onları bağımlılıklardan uzak tutabilir, sağlıklı ve güçlü bir gelecek inşa edebiliriz. Bu açıdan önemli olan bu iş birliğinin gençlerimiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise kurumların güç birliği içinde hareket ettiğini belirterek, "Gençlerimizi teknoloji ve madde bağımlılığından uzak tutmak, onlara sağlıklı bir gelecek sunmak için dev bir adım attık. Turnuvalardan psikolojik danışmanlığa, kültürel etkinliklerden akademik desteğe kadar gençlerimizin elinden sımsıkı tutacağız" sözlerini kullandı.

Programın üç yıl sürmesi planlanıyor; hedef, gençleri spora yönlendirerek sosyal hayata daha aktif katılımlarını sağlamak ve bağımlılıklara karşı kalıcı bir farkındalık oluşturmak. Başarının izlenmesi için periyodik değerlendirme toplantıları ve ortak izleme mekanizmalarının kurulması öngörülüyor; böylece uygulamaların etkinliği düzenli olarak değerlendirilecek ve ihtiyaçlara göre uyarlamalar yapılabilecek.

NİĞDE’DE GENÇLER İÇİN “SPORLA BAĞIMLILIKLA MÜCADELE” İŞ BİRLİĞİ