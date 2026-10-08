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Beşiktaş'ta Zeytinoğlu Caddesi'nde yol çökmesi trafiği aksattı

Akatlar Mahallesi Zeytinoğlu Caddesi Selçuklular Sokak'ta saat 16.30 civarında meydana gelen yol çökmesi, trafiği tek şeride düşürdü; ekipler önlem aldı.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 18:22

GÜNCELLEME: 08 Ekim 2026 - 18:31

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Beşiktaş'ta Zeytinoğlu Caddesi'nde yol çökmesi trafiği aksattı

Beşiktaş'ta Zeytinoğlu Caddesi'nde yol çökmesi

Beşiktaş ilçesi Akatlar Mahallesi Zeytinoğlu Caddesi Selçuklular Sokak üzerinde öğleden sonra bir yol çökmesi meydana geldi. Olay, saat 16.30 sıralarında fark edilince bölgeye belediye zabıta ekipleri ile trafik polisleri sevk edildi. Çökme nedeniyle yol iki şerit üzerinden değil, geçici olarak tek şeritten sağlanıyor; her iki istikamet için yer yer trafik yoğunluğu ve aksama oluştu.

olayın seyri ve görgü tanığı anlatımı:

Olayı ilk fark edenlerden olan taksi durağı sorumlusu Hamdi Örenç, yaşananları şu sözlerle aktardı: "Ses olarak herhangi bir şey duymadık. Okul servisi geçiyordu. Biz içeride oturuyorduk, sonra baktık yol bir anda çöktü. Hemen duba bulduk ve yolu kapattık. Sonra polisi aradık. Arkadaşlar gelip ilgilendiler." Örenç, aynı noktaya daha önce birkaç kez yama yapıldığını, "bir ay önce" ve hatta bu sabah tekrar yama çalışması yapıldığını belirtti ve yol üzerinden sık sık kamyon geçişinin çökmede etkili olabileceğini söyledi.

müdahale ve trafik düzenlemesi:

Ekipler çökmenin olduğu bölgeyi dubalarla güvenlik şeridine aldı ve trafik akışını kontrol altına aldı. Belediye zabıta ve trafik polislerinin yönlendirmesiyle sürücüler bir şeritten ilerletiliyor; çalışma süresince bölgede zaman zaman yoğunluk yaşanıyor. Yetkililer, olay yerindeki incelemeleri sürdürürken, yolun onarımına yönelik çalışmanın devam ettiği bildirildi.

BEŞİKTAŞ’TA, YOLDA HENÜZ BİLİNMEYEN BİR NEDENLE ÇÖKME MEYDANA GELDİ. ÇÖKMENİN ARDINDAN BÖLGEDE...

BEŞİKTAŞ’TA, YOLDA HENÜZ BİLİNMEYEN BİR NEDENLE ÇÖKME MEYDANA GELDİ. ÇÖKMENİN ARDINDAN BÖLGEDE TRAFİK AKIŞINDA AKSAMALAR YAŞANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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