Küçükçekmece'de eğlence mekanına saldırı: 2 ölü, 3 yaralı

olay anı ve müdahale:

Olay, saat 03.40 sıralarında Küçükçekmece Atatürk Mahallesi İkitelli Caddesi üzerindeki bir eğlence mekanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mekânda bulunan B.Ü. isimli şahıs gece saatlerinde hedef alındı ve şüpheliler tarafından ateş açıldı.

Bu sırada mekânda arkadaşlarıyla bulunan istirahatli polis memuru Kubilay Çınar (40) müdahale etmek istedi. Saldırganlar Çınar'ı da hedef alarak ateş açtı. Olayda toplam 5 kişi yaralanırken, yaralılardan vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralanan B.Ü. olay yerinde hayatını kaybetti; istirahatli polis memuru Kubilay Çınar kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların hastanedeki tedavileri sürüyor.

soruşturma, yakalama ve deliller:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla bağlantılı kişilerin gittiği adresleri tespit ederek soruşturmayı genişletti. Olayı gerçekleştirdiği belirlenen 2 şüpheli ile bağlantılı olduğu belirlenen 6 kişi olmak üzere toplam 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin kaldığı adreslerde yapılan aramalarda olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca ve 1 adet uzun namlulu tüfek ele geçirildi. Yakalanma anları ve saldırı anları, iş yerindeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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