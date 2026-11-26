beşinci tramvay teslimatı ve süreç:

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından kent içi toplu taşımayı güçlendirmek amacıyla getirilen 12 tramvay projesinde, yapımı tamamlanan 5’inci tramvay de şehre ulaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kararıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından üstlenilen araçların teslimat süreci planlandığı şekilde devam ediyor.

getirilme ve montaj süreci:

Yeni tramvay kara yoluyla iki parça halinde taşınarak, Tekkeköy ilçesindeki SAMULAŞ A.Ş. deposunda raya indirildi. Araç 7 modülden oluşuyor; getirilen parça montaj ve testlerin ardından birleştirilip hattaki hizmete uygun hale getirilecek. Yetkililer, montaj ve test süreçlerinin titizlikle yürütüleceğini belirtti.

filoya katkısı ve teknik özellikler:

Yeni tramvaylar %74 yerlilik oranıyla dikkat çekiyor ve Samsun renkleri olan kırmızı-beyaz olarak tasarlandı. Her bir araç 42 metre uzunluğunda ve 402 yolcu taşıma kapasitesine sahip. Tüm 12 tramvayın hizmete girmesiyle Hafif Raylı Sistem Hattı filosundaki tramvay sayısı 29'dan 41'e yükselecek, bu da kent içi toplu taşıma kapasitesinde kayda değer bir artış anlamına geliyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, sürecin aralıksız ve titizlikle yürütüldüğünü vurgulayarak, "Ankara’da yapımı tamamlanan 5’inci tramvayımız da şehrimize getirilerek SAMULAŞ ekiplerimize teslim edildi. Tüm teknik çalışmaların tamamlanması sonrasında yeni tramvaylarımız Hafif Raylı Sistem Hattımızda hizmet vermeye başlayacak. Belirlenen planlama doğrultusunda tramvaylarımızın şehrimize getirilme süreci devam ediyor. Getirilen yeni tramvaylarımız da gerekli montaj ve test süreçleri sonrasında hızla hizmete alınacak. Yeni tramvaylarımız Hafif Raylı Sistem filomuzun gücüne güç kattı. Hemşehrilerimiz tarafından beğenildiğini görmek bizleri oldukça mutlu ediyor. Kent içi toplu taşıma hizmetimizde önemli bir kapasite artışı sağlayacak, hizmet standardımızı daha yukarı taşıyacak yeni tramvaylarımızın Samsun’umuza hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Geriye kalan 7 tramvay için belirlenen takvim doğrultusunda teslimatlar sürecek; her bir aracın montaj, test ve eğitim süreçleri tamamlandıktan sonra filosuna katılması planlanıyor.

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN ŞEHRE KAZANDIRILAN 12 YENİ TRAMVAYDAN 5'İNCİSİ DE KENTE ULAŞTI.