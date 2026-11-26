Soğuyan havalar tamir taleplerini yükseltti

Van'da kış mevsiminin başlamasıyla birlikte terzilerde onarım ve bakım işleri yoğunlaştı. Vatandaşlar, mont, pardösü ve benzeri kışlık ürünlerini kullanıma hazırlamak için terzilere başvuruyor. Özellikle fermuar değişimi, çıtçıt tamiri ve dikiş onarımları bu dönemde öne çıkıyor.

Kışlık ürünler ve sık yapılan işlemler:

İl merkezindeki atölyelerde müşteriler genellikle montların astar ve fermuar onarımları, pardösü dikişlerinin güçlendirilmesi ile kışlık kıyafetlerin bakımı için sıra bekliyor. Ustalar, hazır giyim ürünlerinin yaygınlaşmasına rağmen kişiye özel tamirat ve onarım taleplerinin kış aylarında arttığını belirtiyor.

52 yıllık usta deneyimini anlattı:

1961 doğumlu, 1974 yılında mesleğe başlayan Seyfettin Konca, İHA muhabirine yaptığı açıklamada 52 yıllık tecrübesini aktardı. Konca, “Kış aylarına girdik. Bu dönemde artık kışlık ürünler ön plana çıkıyor. Montlar, pardösüler ve benzeri kıyafetlerin tamiratları oluyor. Fermuar değişimi, çıtçıt tamiri gibi işler yapıyoruz” dedi ve hizmete devam etme isteğini vurguladı.

Çırak ve kalfa eksikliği endişesi:

Konca, terzilik mesleğinin geleceğine ilişkin en büyük sorunun yetişmiş eleman eksikliği olduğunu söyledi. Son yıllarda mesleğe ilginin azaldığını, hazır giyim sektöründeki yaygınlaşmanın gençleri bu alana yönlendirmediğini ifade ederek, yaklaşık 15 yıldır çırak yetişmediğini aktardı. Bu durumun, ustaların omuzlarına daha fazla sorumluluk yüklediğini belirtti.

Konca, terziliğin kendileri için manevi bir değeri olduğunu da dile getirdi ve “Terzilik peygamber mesleğidir. İdris Peygamber bizim pirimizdir” sözleriyle mesleğin kutsallığına vurgu yaptı. Buna karşın çırak ve kalfanın azalmasının mesleğin aktarımını zorlaştırdığını ekledi.

Geleceğe dair umut ve değerlendirme:

Usta, hazır giyimin etkilerine rağmen terziliğin tamamen yok olmayacağına dair umutlu olduğunu belirtti: “Terzilik ölen bir meslek değil. İnşallah gelecekte daha iyi yerlere gelir.” Ancak sektörün mevcut koşullarının genç nesillerin mesleğe ilgisini azaltmasının altını çizdi. Yerel atölyelerdeki hareketlilik, kısa vadede onarım işlerini canlı tutarken, uzun vadede meslek içi eğitim ve çıraklık geleneğinin sürdürülmesi gerektiği mesajı öne çıkıyor.

İHA MUHABİRİNE KONUŞAN 52 YILLIK TERZİ SEYFETTİN KONCA, KIŞ AYLARININ GELMESİYLE BİRLİKTE İŞLERİNDE FARKLI BİR HAREKETLİLİK YAŞANDIĞINI BELİRTTİ.