otomasyonun üretim süreçlerine etkisi:

STK Makina Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tecelli, süt işleme tesislerinde otomasyon teknolojilerinin üretim yönetiminde giderek belirleyici hale geldiğini kaydetti. Tecelli, tesislerde sıcaklık, basınç, karıştırma ve dolum gibi kritik aşamaların otomatik sistemlerle sürekli olarak takip edildiğini ve bu sayede üretimdeki değişkenliğin azaldığını vurguladı.

Otomasyon uygulamaları, üretim hattında standart dışı sapmaları erken aşamada tespit ederek müdahale imkânı sağlıyor. Bu mekanizma, sadece son üründe standardın korunmasına değil, aynı zamanda hat genelindeki tekrarlanabilirliğin artmasına da katkı sunuyor. Dijital kontrol sistemleri sayesinde işletmeler proses verilerini anlık izleyebiliyor, geçmiş veriler üzerine analiz yaparak süreçleri optimize edebiliyor.

operasyonel kazanımlar ve risk yönetimi:

Gerçek zamanlı veri takibi, muhtemel aksaklıkların erken tespiti ve giderilmesi açısından önem taşıyor. Tecelli, otomasyonun yalnızca üretim hızını artırma amacı taşımaması gerektiğini; aksine kalite kontrol, kaynakların etkin kullanımı ve üretim süreçlerinin sürdürülebilir şekilde yönetimi gibi hedefleri de içerdiğini belirtti. Bu yaklaşım, hem ürün kalitesinin korunmasına hem de enerji ve hammadde kullanımının verimli yönetilmesine zemin hazırlıyor.

Teknolojik altyapıdaki gelişmelerle birlikte tesis içindeki parametrelerin ölçülebilirliği ve kontrol edilebilirliği artıyor. Böylece işletmeler daha az hatayla, daha öngörülebilir üretim gerçekleştirebiliyor; bakım planlaması ve proses iyileştirmeleri daha etkin hale geliyor.

Sonuç olarak, Tecelli’ye göre otomasyon yatırımları, sektörde kalite ve verimlilik odaklı üretim anlayışının güçlenmesine doğrudan katkı sağlıyor. Bu dönüşüm, süt ve süt ürünleri üretiminde standartların korunması ve kaynakların sürdürülebilir yönetimi açısından önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

STK MAKİNA YÖNETİM KURULU BAŞKANI SABRİ TECELLİ