Konya ticaret il müdürlüğü'nden kadın kooperatiflerine mali destek

Konya Ticaret İl Müdürlüğü, Ticaret Bakanlığı bünyesinde yürütülen KOOP-DES programı kapsamında 2026 yılı hibe programı ile iki kadın kooperatifine toplam 879 bin 375 TL tutarında mali destek sağladı. Sözleşmeler imzalandı ve tüm ödeme süreçleri başarıyla tamamlandı; destekler doğrudan makine ve ekipman alımlarında kullanılacak.

Hibe detayları:

Destek verilen kuruluşlar arasında S.S. Sarayönü Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi yer alıyor. Kooperatifin tekstil üretimini güçlendirmek ve atölye altyapısını modernize etmek amacıyla talep edilen dikiş makinesi ve ilgili ekipmanlar için 501 bin 750 TL hibe tahsis edildi. Diğer tarafta S.S. Kimya Hatun Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ise yerel gastronomi ve lezzet üretimini profesyonel standartlara taşımak üzere endüstriyel mutfak ekipmanları için 377 bin 625 TL destek aldı.

Beklenen etkiler:

Sağlanan ekipman yatırımlarının, kooperatiflerin üretim kapasitesini artırması, ürün kalitesini standardize etmesi ve pazarda markalaşma süreçlerine katkı sunması bekleniyor. Ayrıca bu yatırımların doğrudan istihdama olumlu yansıyarak yerel ekonomiye destek vermesi amaçlanıyor. Konya Ticaret İl Müdürlüğü açıklamasında, Bakanlık ve İl Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen titiz çalışmalar sayesinde ilde katma değer üreten ve kadın emeğini ekonomiye kazandıran yapılar desteklenmiş olduğunun altı çizildi.

KONYA TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ, TİCARET BAKANLIĞI BÜNYESİNDE YÜRÜTÜLEN KOOPERATİFLERİN DESTEKLENMESİ PROGRAMI (KOOP-DES) KAPSAMINDA, KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNİ VE YEREL ÜRETİMİ GÜÇLENDİRECEK İKİ BÜYÜK PROJEYE MALİ DESTEĞİNİ SAĞLADI. 2026 YILI HİBE PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE, KONYA’DA ÜRETİM ALTYAPISINI MODERNİZE EDEN 2 KADIN KOOPERATİFİ İLE TOPLAMDA 879 BİN 375 TL TUTARINDA HİBE SÖZLEŞMESİ İMZALANARAK TÜM ÖDEME SÜREÇLERİ BAŞARIYLA TAMAMLANDI.