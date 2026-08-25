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Besni'de kavşak çarpışması: biri çocuk 4 kişi yaralandı

Besni Dörtyol Köyü Kavşağı'nda iki otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk olmak üzere 4 kişi yaralandı; sağlık ekipleri müdahale etti.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 12:45

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Besni'de kavşak çarpışması: biri çocuk 4 kişi yaralandı

Besni'de kavşak çarpışması: 4 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, Dörtyol Köyü Kavşağı'nda iki otomobilin çarpışması sonucu birden fazla kişi yaralandı. Kazada sürücüler İ.Y. ve M.D. ile araçlarda bulunan A.D. ve Ö.T.Y. adlı çocuk yaralandı.

Kaza ve yaralıların durumu:

Edinilen bilgilere göre, 02 HF 718 plakalı otomobili İ.Y. yönetirken, 02 FL 678 plakalı otomobili M.D. kullandı. Çarpışma henüz bilinmeyen bir nedenle gerçekleşti; çarpışmanın etkisiyle her iki sürücü ile araçlardaki yolcular yaralandı.

Müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ve jandarma ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar daha sonra tedavi için Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme ve soruşturma başlattı.

ADIYAMAN’IN BESNİ İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1’İ...

ADIYAMAN’IN BESNİ İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1’İ ÇOCUK 4 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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