Besni'de kavşak çarpışması: biri çocuk 4 kişi yaralandı

Besni'de kavşak çarpışması: 4 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, Dörtyol Köyü Kavşağı'nda iki otomobilin çarpışması sonucu birden fazla kişi yaralandı. Kazada sürücüler İ.Y. ve M.D. ile araçlarda bulunan A.D. ve Ö.T.Y. adlı çocuk yaralandı.

Kaza ve yaralıların durumu:

Edinilen bilgilere göre, 02 HF 718 plakalı otomobili İ.Y. yönetirken, 02 FL 678 plakalı otomobili M.D. kullandı. Çarpışma henüz bilinmeyen bir nedenle gerçekleşti; çarpışmanın etkisiyle her iki sürücü ile araçlardaki yolcular yaralandı.

Müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ve jandarma ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar daha sonra tedavi için Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme ve soruşturma başlattı.

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