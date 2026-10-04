Besni'de konteyner markette kasayı boşalttı, içeceğini içip çıktı

olayın ayrıntıları

Adıyaman’ın Besni ilçesi Erdemoğlu Mahallesi, Millet Bahçesi üst kısmında bulunan bir konteyner markette gece saatlerinde hırsızlık olayı meydana geldi. İş yeri sahibi sabah geldiğinde kapının zorlandığını ve iş yerinde hasar olduğunu fark etti.

Kamera kayıtlarını inceleyen iş yeri sahibi, kasadaki paranın eksildiğini görünce durumu polis ekiplerine bildirdi. Görüntülerde, marketin kapısını zorlayarak içeri giren bir kişinin kasadaki parayı aldığı, daha sonra market içinde bir süre dolaştığı ve raftaki bir içeceği alıp içtiği görüldü.

sahibin keşfi ve kamera kayıtları:

Sabah saatlerinde tespit edilen hasar ve eksilen kasa parası, olayın bildirilmesine yol açtı. Güvenlik kamerası görüntüleri olayın gelişimini net şekilde kayıt altına aldı; görüntülerde zanlının rahat hareket ettiği ve çaldığı parayla birlikte mağazada zaman geçirdiği dikkat çekti.

polis çalışması ve gözaltı:

İhbar üzerine Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Yapılan araştırma ve delil incelemesi sonucu şüphelinin V.E.M. olduğu tespit edildi. Ekiplerin çalışmasıyla şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor; yetkililer, benzer olayların önüne geçilmesi için güvenlik önlemlerinin gözden geçirilmesi gerektiğini belirtiyor. İş yeri sahibi ve emniyet ekipleri ifadeleri alarak delil toplamaya devam ediyor.

HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ, ARDINDAN MARKET İÇERİSİNDE BİR SÜRE DOLAŞTI. ŞÜPHELİNİN DAHA SONRA MARKETTE BULUNAN BİR İÇECEĞİ İÇME ANLARI KAMERALARA YANSIDI.