Dolar 48,5768 +0,10%
Euro 56,3875 0,00%
Bist 14.467,25 +0,51%
Altın Gram 6.885,72 +0,04%
EUR/USD 1,1601 -0,10%
Brent Petrol 104,61 -2,81%
--°

Besnik Hasi: 5-0'lık galibiyet özgüven verdi ama ayaklarımız yere basmalı

Besnik Hasi, Amed'in Başakşehir'i 5-0 mağlup etmesinin takıma özgüven kazandırdığını söyledi; yine de alçakgönüllü kalıp ayakların yere basması gerektiğini vurguladı.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 23:13

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Besnik Hasi: 5-0'lık galibiyet özgüven verdi ama ayaklarımız yere basmalı

Besnik Hasi maçın ardından

Amed Sportif Faaliyetler teknik direktörü Besnik Hasi, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında alınan 5-0lık galibiyeti değerlendirdi. Hasi, mücadelenin haklı bir sevinç yarattığını ancak takımın alçakgönüllü kalmasının önemine dikkat çekti.

Taktiksel okuma:

Hasi, Başakşehir'e büyük saygı duyduğunu belirterek rakibin önde basma ve adam adama savunma anlayışına dikkat çekti. "Oynadıkları oyuna, önde basmalarına ve adam adama savunmalarına saygı duyuyorum. Biz de aynı şekilde oynamayı düşündük; önde bastık, adam adama oynadık ve oyun kurmalarına izin vermedik. Çok hareketliler ancak bunu durdurmayı başardık. Takımımı tebrik ediyorum, mükemmel bir galibiyetti," diye konuştu.

Soyunma odası mesajı ve oyuncu değerlendirmesi:

Hasi, ilk yarıyı 1-0 önde bitirmenin önemine işaret ederek "0-0 ile 1-0 içeri girmek çok farklı" değerlendirmesinde bulundu. Oyuncularını geriye yaslanmamaları konusunda uyardığını, ikinci yarıda da aynı disiplini sürdürdüklerini ve golleri bulduklarını anlattı. Bu sonucun takıma ciddi bir özgüven kazandırdığını ancak ligin henüz başında olduklarını, bu yüzden "alçakgönüllü olmamız, ayaklarımızın yere basması ve çok sıkı çalışmaya devam etmemiz gerekiyor" dedi.

Teknik direktör, bazı oyuncuların fiziksel olarak daha iyi durumda olduğunu belirtti; Giftin daha derine koşular yapıp top tutabildiğini ve iki orta sahanın çok iyi çalıştığını vurguladı. Hasi, takımın genel performansından memnun olduğunu ve oyuncularını tebrik etti.

AMED SPORTİF FAALİYETLER TEKNİK DİREKTÖRÜ BESNİK HASİ

AMED SPORTİF FAALİYETLER TEKNİK DİREKTÖRÜ BESNİK HASİ

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Selçuk İnan: savunma direnci takımı taşıdı, final pasları eksikti
images

Okan Buruk: Sporting maçında VAR'ı çağırmayan hakemin kariyeri sona ermeli
images

Kocaelispor'un genç kalecisi Serhat Öztaşdelen: talihsiz gol bizi üzdü, daha çok...
images

Pektaş: Karagümrük deplasmanından alınan 1 puan hedefe katkı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Selçuk İnan: savunma direnci takımı taşıdı, final pasları eksikti

Elazığ'da huzur için seferberlik: geniş çaplı asayiş uygulaması

Dumandan etkilenen mahkumlar tedavilerinin ardından Elazığ T Tipi Cezaevi'ne döndü

Toros Devlet Hastanesi civarında seyir halindeki otomobil alev aldı

TREND HABERLER

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu