Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öğretmene vurgusu

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Öğretmenlere Saygı Gecesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğretmenin hem bilgi veren hem de terbiye eden kişi olduğuna dikkat çekti. Erdoğan, öğretmenin kendisine emanet edilen talebeyi incelikle eğiterek geleceği inşa eden kişi olduğunu ifade etti.

şehit öğretmenler ve mesleğe saygı:

Erdoğan konuşmasına, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayarak başladı ve şehit öğretmenler Şenay Aybüke Yalçın ile Necmettin Yılmaz'ı, Kahramanmaraş'taki saldırıda öğrencilerini korurken şehit olan Ayla Kara hocayı ve görev başında hayatını kaybeden tüm öğretmenleri rahmet ve minnetle andı. Ayrıca mesleğe yıllarını veren vefat eden hocalara dua ederek, emekli öğretmenlere aileleriyle birlikte sağlıklı uzun ömürler diledi.

eğitimde öncelikler ve yatırımlar:

Erdoğan, öğretmenlerin toplum için taşıdığı öneme vurgu yaparak Nurettin Topçu'dan alıntıladığı düşüncelerle maarif davasının hayatiyetine işaret etti. Devlet olarak öğretmenlerin daha verimli çalışabilmesi için tüm imkânların seferber edildiğini belirtti ve gençlerle mazi ile istikbal arasındaki bağın kurulduğunu söyledi.

Son 24 yılda eğitim alanına verilen payın artırıldığını belirten Cumhurbaşkanı, 2027 bütçesinde Milli Eğitim Bakanlığına 2 trilyon 459 milyar lira ve yükseköğretim kurumlarına 872 milyar lira kaynak ayrıldığını; böylece toplam eğitim ödeneklerinin 3 trilyon 747 milyar lira ile rekor seviyeye ulaştığını açıkladı. Merkezi yönetim bütçesinin yüzde 13,7'sinin eğitime tahsis edildiğini ifade etti.

Erdoğan, derslik sayısının 2002'deki 343 binten 626 bine çıktığını, özel eğitim kurumları dahil edildiğinde toplam derslik sayısının 754 binin üzerine ulaştığını söyledi. Derslik başına düşen öğrenci sayısını ilköğretimde 36'dan 23'e, ortaöğretimde 30'dan 20'ye; öğretmen başına düşen öğrenci sayısını ilköğretimde 28'den 15'e, ortaöğretimde 18'den 11'e düşürdüklerini aktardı.

Teknolojiye yapılan yatırımları da sıralayan Erdoğan, yaklaşık 670 bine yakın etkileşimli tahtanın sınıflara kazandırıldığını; yenilikçi sınıflar, geniş bant fiber altyapı, yapay zeka destekli uygulamalar ve inovasyon merkezleriyle okulların teknolojik kapasitesinin artırıldığını belirtti. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile bilgi, beceri ve değerleri birlikte ele alan özgün bir yaklaşımın eğitim sistemine kazandırıldığına dikkat çekti.

öğretmen atamaları ve akademi planları:

Erdoğan, iktidarları döneminde yapılan atamalara değinerek iktidarları süresince 836 bin 551 öğretmen ataması yaptıklarını ve şu an görev yapan 1 milyon 39 bin öğretmenin yüzde 80'inin kendi dönemlerinde atandığını söyledi. Öğretmen adaylarına ilişkin müjdeyi açıkladı: 2026 Akademi Giriş Sınavı sonuçlarına göre 15 bin öğretmen adayı alım duyurusu ve branş dağılımının Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu hafta içinde açıklanacağı bilgisini verdi.

Erdoğan, bu ivmenin 2027'de de sürdürüleceğini belirterek 2027 Akademi Giriş Sınavı sonuçlarına göre 15 bin öğretmen adayının gelecek Eylül ayında Milli Eğitim Akademisi'ne başlatılması planlarının olduğunu ve toplam 30 bin öğretmen adayını tebrik etti.

PISA sonuçları ve uluslararası göstergeler:

Türkiye'nin uluslararası başarılarına ilişkin değerlendirmesinde Erdoğan, PISA 2025 sonuçlarına göre matematikte OECD ortalamasını yakaladıklarını, fen bilimleri ve okuma becerilerinde ise OECD ortalamasının üzerine çıktıklarını söyledi. Fen bilimlerinde 24, okuma becerilerinde 25, matematikte 15 OECD ülkesini geride bıraktıklarını; PISA'ya katıldıkları 2003'ten bu yana fen bilimlerinde 60, okuma becerilerinde 31, matematikte 39 puan artış kaydedildiğini vurguladı. Erdoğan, matematik, fen bilimleri ve okuma becerilerinde ortalama performansını anlamlı biçimde artıran tek OECD üyesi ülkenin Türkiye olduğunu belirtti.

dijital güvenlik ve aile-okul iş birliği:

Konuşmasının önemli bir bölümünü dijital güvenliğe ayıran Cumhurbaşkanı, teknolojinin eğitim ve hayatın tüm alanlarını dönüştürdüğünü; ancak dijital ortamların aynı zamanda mahremiyet ihlalleri, zorbalık, şiddet içeriği ve benzeri ciddi riskler barındırdığını söyledi. Dijital tehditler karşısında çocukların korunmasının yalnızca çocukların omuzlarına bırakılamayacağını, devasa teknoloji şirketlerinin çıkarları ile çocukların güvenliği arasında dengenin gerektiğini vurguladı.

Erdoğan, 1 Kasım'da yürürlüğe giren düzenleme ile çocukların sosyal medya kullanımına ilişkin adımlar atıldığını, gelişim dönemindeki 15 yaşını doldurmamış çocukların sosyal medyanın dehlizlerinde kaybolmamasının amaçlandığını; 15-18 yaş arasındaki çocuklar için ise daha kontrollü hizmet sunulmasının istendiğini söyledi. Sosyal medya platformlarına, anne babaların denetim araçlarına erişimini sağlama yükümlülüğü getirildiğini ifade etti.

Son olarak öğretmenlerden rehberlik ve yönlendirme faaliyetleriyle bu alanda devlete destek olmalarını isteyen Erdoğan, devletin üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini belirtti ve eğitimde emeği geçen herkese teşekkür ederek sözlerini tamamladı.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, BEŞTEPE MİLLET KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ'NDE DÜZENLENEN "ÖĞRETMENLERE SAYGI GECESİ PROGRAMI"NA KATILDI.