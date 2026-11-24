turnuva detayları:

Sarıgöl ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen dart turnuvası, ilçedeki öğretmenlerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlik, hem sportif rekabet hem de meslektaşlar arasında dayanışma ve moral sağlama amacıyla düzenlendi.

Organizasyon, Sarıgöl İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü iş birliğinde hayata geçirildi ve yarışma boyunca renkli, heyecanlı anlara sahne oldu.

müsabaka süreci ve atmosfer:

Turnuva boyunca öğretmenler birbirleriyle kıyasıya mücadele etti; oyunlar dostça rekabetin ve spor ruhunun ön planda olduğu anlar içerdi. Katılımcılar, dereceye girmek için mücadele ederken izleyiciler de heyecanla karşılaşmaları takip etti.

ödül töreni ve değerlendirme:

Turnuva sonunda dereceye giren öğretmenlere madalyaları takdim edildi ve etkinlik resmi bir kapanışla sonlandırıldı. Sarıgöl İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Gökhan Yıldırım, etkinliğe gösterilen yoğun katılım için teşekkür ederek öğretmenleri tebrik etti ve etkinliğin birlik ile motivasyonu artırmayı amaçladığını vurguladı.

MANİSA’NIN SARIGÖL İLÇESİNDE 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA DÜZENLENEN DART TURNUVASINDA ÖĞRETMENLER KIYASIYA MÜCADELE ETTİ. HEYECANLI GEÇEN TURNUVADA DERECEYE GİREN ÖĞRETMENLERE MADALYALARI TAKDİM EDİLDİ.