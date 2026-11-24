Yeni Parti lideri Özgür Özel: eğitime ayrılan pay 10 yılda yüzde 14,4'ten yüzde 9'a geriledi

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısında yaptığı konuşmada hem kurultay değerlendirmesi yaptı hem de önümüzdeki döneme ilişkin yönetim ve politika vaatlerini anlattı. Kurultay sonuçlarını büyük bir disiplin ve coşku ile gerçekleştirdiklerini belirten Özel, yurt içi ve yurt dışından katılan misafirlere ve tüm destekçilere teşekkür etti.

Parti yapılanması ve seçim stratejisi:

Özel, ilk Parti Meclisi toplantısının ardından Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) ilan edeceklerini ve idari alanların dışındaki tüm politika sahalarında liyakat odaklı ekiplerle sahaya çıkacaklarını söyledi. Dış politikadan ekonomiye, millî eğitimden milli güvenliğe kadar tüm alanlarda MYK üyeleriyle birlikte geniş, “güçlü takımlar” oluşturacaklarını ifade etti. Perşembe gününden itibaren seçimi nasıl kazanacaklarını ve Türkiye'yi nasıl yöneteceklerini 86 milyon vatandaşa arz edeceklerini belirten Özel, partisinin liyakatli kadrolarıyla seçimi alma iddiasını güçlü biçimde vurguladı.

Eğitimdeki tablo ve Öğretmenler Günü değerlendirmesi:

Konuşmasında 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne de değinen Özel, Öğretmenler Günü'nün artık sevinçten çok sorunların konuşulduğu bir gün haline geldiğini söyledi. Türkiye'nin ana sorunlarından birinin eğitim olduğunu kaydeden Özel, toplumun yaklaşık yüzde 80'inin eğitim sisteminden memnun olmadığını aktardı. Örnek olarak son seçimlerde AK Parti'ye oy veren kadın seçmenlerin çocuklarının eğitiminden memnuniyet oranını yüzde 18 olarak paylaşan Özel, bu memnuniyetsizliğin somut sebeplerinin olduğunu belirtti.

Özel, bütçe verilerine dikkat çekerek eğitime merkezi bütçeden ayrılan payın 2016'da yüzde 14,4 olduğunu, ancak 2027 bütçesinde yüzde 9a gerilediğini söyledi. Eğitime ayrılan payın azalışının okullarda hijyen ve güvenlik sorunlarını derinleştirdiğini, öğrencilerin temiz suya ve düzenli öğün yemek erişiminde sıkıntılar yaşadığını ifade etti.

Fon soruşturması ve sorumluluk iddiaları:

Bir başka gündem maddesi olan fon soruşturmasına ilişkin Özel, mağdurların “Devlete güvendik, dolandırıldık” diye isyan ettiğini ve seslerine yeterince kulak verilmediğini savundu. Soruşturmada adı geçenlerin durumuna ilişkin olarak ise iktidara yakın isimlerin ve kabine çevresinden kişilerin işin içinde olduğuna yönelik eleştirilerini yineledi. Özel, tövbe hesabına yatırıldığı belirtilen 44 milyar lira ve tespit edilen haksız kazancın 187,7 milyar lira olduğuna ilişkin rakamları hatırlattı ve yurtdışına kaçırılan paraların bunun çok üzerinde olduğunu iddia etti.

Özel, söz konusu fon krizinin çözümü için kurulan masada ilk yakın isimlerin zamanla daha da yakınlaştığını, bazılarının tutuklu, bazılarının ev hapsinde veya soruşturma sürecinde olduğunu belirtti. Şahap Kavcıoğlu'nun BDDK Başkanlığı örneğini vererek meseleye işaret etti ve “o işin içinde hem sarayda Erdoğan’a en yakınlar hem de kabine masasında oturan Akınlar var” değerlendirmesinde bulundu.

COP31 eleştirisi ve sosyal öncelikler:

Antalya'da düzenlenen COP31 Zirvesi'ne de tepki gösteren Özel, zirve için harcandığı iddia edilen 25 milyar lira'ın eleştirisini yaptı. Özel, bu kaynakla atanmayan 30 bin öğretmeni atayıp bir yıllık maaşlarının peşin ödenebileceğini söyleyerek önceliklerin farklı kullanıldığını savundu. COP31'in organizasyon ve sonuç bildirisi açısından beklentileri karşılamadığını, bunun hem ulusal kaynak kullanımı hem de prestij açısından bir fiyasko olduğunu öne sürdü.

İzleme Komisyonu kararı ve hukuk eleştirileri:

Partisinin TBMM'de kurulacak olan İzleme Komisyonu'nda yer almama kararına getirilen eleştirilere değinen Özel, hükümetin muhalefete ve yargı kararlarına yaklaşımını sert sözlerle eleştirdi. Anayasa Mahkemesi ve AİHM kararlarına uymama örnekleri olarak Osman Kavala, Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, Tayfun Kahraman ve Can Atalay'ın isimlerini vererek, itiraz edenlere 'faşist' şeklinde etiketleme yapıldığını söyledi. Özel, bu tür uygulamaların, itiraz edenlerin değil, eleştirilere muhatap olanların sorgulanması gerektiğini belirtti.

Özgür Özel'in konuşması, hem parti içi örgütlenme ve yönetim planlarını hem de eğitime, hukuka ve bütçe önceliklerine dair eleştirel tutumunu açıkça ortaya koydu. Önümüzdeki hafta açıklanacak MYK ve kamuoyu programı, partinin seçim stratejisini ve önceliklerini daha somut hale getirecek.

ENİ PARTİ GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL,"2016 YILINDA EĞİTİME, MERKEZİ BÜTÇEDEN AYRILAN PAY YÜZDE 14,4’KEN BUGÜN, 2027 BÜTÇESİNE AYRILAN PAY YÜZDE 9" DEDİ.