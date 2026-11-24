Kılıçdaroğlu'nun TBMM grup toplantısındaki mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki grup toplantısında AK Parti'ye geçen belediye başkanlarına yönelik sert eleştirilerde bulundu. Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarının seçilirken verdikleri vaatlere bağlı kalmaları gerektiğini vurguladı ve görev sırasında hakkında soruşturma açılan bazı isimlerin yön değiştirmesini eleştirdi.

Toplantıda kadınların toplumdaki rolüne, öğretmen atamalarına ve yolsuzluk iddialarına değinen Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin temel değerlerine atıfta bulunarak hesap verme ve ahlak vurgusu yaptı.

Belediye başkanlarına yönelik eleştiri:

Kılıçdaroğlu, göreve gelen bazı belediye başkanlarının önce CHP'den veya diğer partilerden seçildiklerini, daha sonra yolsuzluk iddiaları gündeme gelince AK Parti'ye geçtiklerini belirtti. Konuşmasında, 'Her belediye başkanı seçilirken halka vaatlerde bulunur ve vatandaş gider belediye başkanını seçer' diyerek, seçmene sadakat ve hesap verme sorumluluğunu hatırlattı.

Parti lideri, savcılık soruşturmaları sonrası parti değiştiren isimleri hedef alarak, 'Yolsuzluğun kadını, erkeği yok' ifadesini kullandı ve kamu kaynaklarının korunması gerektiğini savundu. Kılıçdaroğlu, bu değişimleri karakter ve ahlak açısından eleştirerek seçmenlerin güveninin 'satılamayacağını' söyledi.

'Hayatları boyunca eleştirdikleri AK Parti'nin rozetini takacaklar. İnsanda biraz ahlak olur, erdem olur' sözlerini toplantıda tekrar eden Kılıçdaroğlu, dokuz belediye başkanının fotoğrafından örnek vererek bu tabloyu eleştirdi.

Öğretmen atamaları ve kadınların güçlenmesi:

Kılıçdaroğlu, konuşmasında 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne de atıfta bulunarak eğitimde kadınların artan rolünü vurguladı. 'Üniversitelerde ders veren hocaların yarısından fazlası kadın' diye konuşan Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet'in kadınlara sağladığı haklara dikkat çekti ve kadınların örgütlendiğinde haksızlığın önlenebileceğini söyledi.

Öğretmen atamalarına ilişkin eleştirisini net bir şekilde ortaya koyan Kılıçdaroğlu, '80 bine yakın kadro boş ama atama yapılmıyor' ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu, '80 bin öğretmen açığı var' diyerek, atama bekleyenlerin sayısına dikkat çekti ve Maliye'nin gerekçelendirmelerine sert çıktı: faiz ödemeleri ve bütçe önceliklerine işaret etti.

Parti lideri, öğretmenleri 'ülkeyi aydınlatan, elinde meşale taşıyan kişiler' olarak nitelendirirken, devletin önceliklerinden birinin eğitimi desteklemek olması gerektiğini belirtti ve 'Hiçbir okulda öğretmen açığı olmayacak' sözü verdi.

Kılıçdaroğlu'nun konuşması, CHP'nin devlet, kadın hakları ve hesap verebilirlik konularındaki duruşunu tekrar vurgulaması açısından öne çıktı. Toplantıda yezler arasında Cumhuriyet değerlerine, kadınların toplumdaki yerine ve kamu kaynaklarının korunmasına dair güçlü vurgular yer aldı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Hayatları boyunca eleştirdikleri AK Parti'nin rozetini takacaklar. İnsanda biraz ahlak olur, erdem olur"