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Beta enerji yönetim kadrosunu üç uzmanla güçlendirdi

Beta Enerji, 4 Kasım Genel Kurul'unda Orhan Turan, Hayrullah Nur Aksu ve Gamze Korkut'u yönetim kuruluna alarak kurumsal yönetimi güçlendirdi.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 17:10

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Beta enerji yönetim kadrosunu üç uzmanla güçlendirdi

Beta Enerji'de yönetim değişikliği

Türkiye'nin önde gelen enerji ekipmanları üreticilerinden Beta Enerji, yönetim kurulunu finans, bankacılık, enerji ve sanayi deneyimine sahip üç yeni isimle takviye etti. Şirket, 4 Kasım'da gerçekleştirilen Genel Kurul toplantısında atamaları onayladı ve kurumsal yönetim yapısını güçlendirmeyi hedefledi.

atanan isimler ve görev dağılımı:

Genel Kurul sonucunda Orhan Turan Yönetim Kurulu Üyesi olarak göreve getirildi. Ayrıca Hayrullah Nur Aksu ve Gamze Korkut bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi sıfatıyla kurulda yer alacaklar. Şirket, farklı sektörlerden gelen bu üç ismin bilgi birikimiyle stratejik karar alma süreçlerini desteklemeyi planlıyor.

yeni üyelerin profilleri:

Orhan Turan, profesyonel kariyerine 1996 yılında bankacılık sektöründe başladı; kurumsal bankacılık, proje finansmanı ve şirketlerin mali sürdürülebilirliği konularında çalışmalar yürüttü. Turan, halen çok sayıda şirketin yönetim kurulu ve üst yönetimlerine danışmanlık hizmeti veriyor.

Hayrullah Nur Aksu kariyerine Karayolları Genel Müdürlüğü'nde başladı, önce işletme mühendisi olarak görev aldı; ardından Başbakanlık Çevre Genel Müdürlüğü'nde Daire Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı pozisyonlarında bulundu. Aksu, daha sonra birçok şirkette genel müdürlük ve üst düzey yöneticilik görevleri üstlendi.

Gamze Korkut ise bankacılık sektöründe uzun yıllar çeşitli görevler yaptı; 2012'den itibaren 13 yıl boyunca aynı bankada şube müdürü olarak çalıştı. Korkut, finansal analiz, bankacılık süreçleri ve şube yönetimi alanlarında deneyim kazandı.

kurumsal yönetim ve beklentiler:

Beta Enerji'nin yönetim kurulu takviyesi, şirketin hem finansal disiplin hem de operasyonel yönetim kapasitesini artırmayı amaçlıyor. 4 Kasım tarihli Genel Kurul kararıyla devreye alınan atamalar, şirketin kurumsal yönetim standartlarını güçlendirme yönündeki adımlarının devamı olarak değerlendiriliyor.

TÜRKİYE’NİN ÖNCÜ ENERJİ EKİPMANLARI ÜRETİCİLERİNDEN BETA ENERJİ, YÖNETİM KURULUNU FİNANS...

TÜRKİYE’NİN ÖNCÜ ENERJİ EKİPMANLARI ÜRETİCİLERİNDEN BETA ENERJİ, YÖNETİM KURULUNU FİNANS, BANKACILIK, ENERJİ VE SANAYİ ALANLARINDA DENEYİM SAHİBİ ÜÇ YENİ İSİMLE GÜÇLENDİRDİ. ORHAN TURAN YÖNETİM KURULU ÜYESİ, HAYRULLAH NUR AKSU VE GAMZE KORKUT İSE BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ OLARAK GÖREVE BAŞLADI.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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