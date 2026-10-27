Beü ve Güroymak'ta eğitimde fırsat eşitliğine yönelik ortak adım

Protokolün amacı ve tarafları:

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü ile Güroymak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında, eğitim faaliyetlerinin geliştirilmesi, ortak proje üretimi ve öğrencilerin kariyer planlamalarına katkı sağlanması amacıyla iş birliği protokolü imzalandı. Protokol, akademi ile uygulama alanı arasındaki ilişkinin güçlendirilmesine yönelik somut adımlar içeriyor.

Protokolün hazırlanmasında Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Bakır Şengül, Matematik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hatice Kuşak Samancı ve Güroymak İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulmuttalip Güneri rol aldı.

Uygulama ve etkinlik planı:

Taraflar, protokol kapsamında Güroymak ilçesindeki okullarda ve öğrenci pansiyonlarında çeşitli eğitim etkinlikleri düzenlemeyi kararlaştırdı. Planlanan faaliyetler arasında öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitimler, eğitim altyapısının güçlendirilmesi ve öğretim süreçlerinin değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yer alıyor. Bu çalışmaların amacı, hem öğretim kalitesini artırmak hem de eğitimde uygulama ile teoriyi yakınlaştırmaktır.

Protokol ayrıca lise öğrencilerinin üniversite ortamını tanımalarını sağlamak üzere okul ziyaretlerini ve üniversitenin matematik bölümü akademisyenlerinin katılacağı kariyer günleri etkinliklerini kapsıyor. Bu etkinliklerde öğrenciler akademik yönelimler, mesleki seçenekler ve üniversite yaşamına hazırlık konularında bilgilendirilecekler.

Proje ve pansiyon faaliyetleri:

İş birliği, iki kurumun ulusal ve uluslararası kaynaklardan destek alabilecek ortak projeler geliştirmesini de öngörüyor. Bu kapsamda proje hazırlığı ve uluslararası programlara birlikte başvuru yapma hedefi ön plana çıkıyor.

Ayrıca, Güroymak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı pansiyonlarda kalan öğrencilerin sosyal ve akademik gelişimlerini desteklemek amacıyla düzenlenecek konferans ve söyleşiler planlanıyor. Bu etkinliklerle öğrencilerin hem bilgi düzeylerinin hem de kariyer farkındalıklarının artırılması hedefleniyor.

İmzalanan protokolün, üniversite ile yerel eğitim kurumları arasındaki iş birliğini güçlendirerek öğrencilerin akademik gelişimlerine ve kariyer planlamalarına katkı sunması bekleniyor.

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (BEÜ) FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ İLE GÜROYMAK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ARASINDA EĞİTİM FAALİYETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ, ORTAK PROJELERİN YÜRÜTÜLMESİ VE ÖĞRENCİLERİN KARİYER PLANLAMALARINA KATKI SAĞLANMASI AMACIYLA İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI.