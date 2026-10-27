Dolar 49,7793 +0,01%
Euro 55,5691 -0,16%
Bist 11.241,70 +0,80%
Altın Gram 6.464,66 +0,02%
EUR/USD 1,1147 -0,29%
Brent Petrol 110,11 -0,57%
--°

Oyuncak arabadaki tutkudan Mercedes müzesine dönüşen koleksiyon

Samsunlu iş insanı Emre Yılmaz, çocukluktaki oyuncak araba tutkusunu büyüterek restore ettiği 17 nadir Mercedes'i garajını müzeye çevirerek sergiliyor.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 13:42

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Oyuncak arabadaki tutkudan Mercedes müzesine dönüşen koleksiyon

Çocukluktan müzeye: tutkunun başlangıcı

Emre Yılmaz, 35 yaşında ve Samsunlu bir iş insanı. Deniz ve liman işletmeciliği mezunu olan Yılmaz, çocukken oyuncak arabalarla başlayan otomobil merakını zaman içinde somut bir koleksiyona dönüştürdü. On iki yıl önce koleksiyona adım attığını, ilk olarak Trabzon’dan aldığı 1977 model Mercedes 280 S’i restore ederek işe başladığını anlatıyor. Zamanla hobi haline gelen bu uğraş, iş yerinin bir bölümünün garaja çevrilmesiyle müze formatına kavuştu.

Restorasyon ve sergileme:

Yılmaz, sadece ender ve sınırlı sayıda üretilen Mercedes modellerine odaklanıyor. Şu ana kadar koleksiyonuna kattığı araç sayısı 17’ye ulaştı. Koleksiyonda öne çıkanlar arasında 1992 model Mercedes-Benz 300 SL Roadster, Mercedes-Benz 500 SEC (wide body kit, Japan), 1963 model Mercedes-Benz W111 220 S Heckflosse ve sanatçı Filiz Akın’a ait olduğu belirtilen 1974 model Mercedes-Benz 450 SLC yer alıyor. Ayrıca 1989 model Mercedes-Benz 124 Coupé ve 1982 model Mercedes-Benz 280 Coupé gibi modeller de müzede sergileniyor.

Araçların bir kısmını kendileri restore ediyor; ziyaretçilere ve müşterilere hem nadirlik hem de restorasyon çalışmalarıyla ilgili bilgi veriliyor. Yılmaz, koleksiyonundaki bazı araçlara uzun süre satışa bile çıkarmadığını, hatta Türkiye’nin tanınmış isimlerinin tekliflerine karşı koyduğunu belirtiyor. Günümüzde ise yeni bir koleksiyonluk araç bulunduğunda, müzede uzun süre bekleyen bir araçla yer değiştirerek koleksiyonu güncelliyor.

Koleksiyon hedefleri ve şehir turları:

Koleksiyonun gelişiminde bir diğer dikkat çeken nokta da çeşitlendirme planları. Yılmaz, özellikle Mercedes’in nadir modellerinden 190 E 2.5-16’yı koleksiyonuna eklemeyi çok istediğini söylüyor; daha önce elinde bulunan 2.3-16 modeline atıfta bulunarak, uygun ve temiz bir örnek bulunursa 2.5-16’yı satın almak istediğini ekliyor. Geçmişte hobisinin 7–8 araca kadar genişlediğini, zamanla ise araç sayısının katlanarak arttığını ifade ediyor.

Müzede sergilenen araçlar, iyi hava koşullarında şehirde turlar atmak için dışarı çıkarılıyor; böylece hem araçların çalışır halde tutulması sağlanıyor hem de koleksiyondaki modeller halka daha yakın bir deneyim sunuyor. Emre Yılmaz’ın garajını müzeye çevirme süreci, oyuncak araba merakının yıllar içinde nasıl sistemli bir koleksiyona dönüştüğünün somut bir örneği olarak öne çıkıyor.

SAMSUNLU İŞ ADAMININ ÇOCUKLUKTA OYUNCAKLARLA BAŞLAYAN ARABA AŞKI, BÜYÜDÜĞÜNDE MERCEDES MÜZESİNE...

SAMSUNLU İŞ ADAMININ ÇOCUKLUKTA OYUNCAKLARLA BAŞLAYAN ARABA AŞKI, BÜYÜDÜĞÜNDE MERCEDES MÜZESİNE DÖNÜŞTÜ. BİRÇOK ÖZGÜN KLASİK OTOMOBİLİ GARAJINDAKİ MÜZESİNDE SERGİLEYEN İŞ ADAMININ ARAÇLARINA İSE PAHA BİÇİLEMİYOR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Atatürk Üniversitesi'nden Türkiye–Suudi Arabistan yükseköğretim köprüsü
images

Mhal öğrencileri kurucuları Muharrem Hasbi Koray'ı kabri başında andı
images

Doğanşehir'de camide aile ve toplum için bilgi buluşması
images

Veliler ve öğretmenler 25 Mayıs İlkokulu'nda 60 ünite kan bağışıyla dayanışma gö...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Balıkesir kuvayımilliye ruhuyla cumhuriyeti coşkuyla kutluyor

Kayseri protokolü 29 ekimde birlik, hizmet ve kalkınma mesajı verdi

Şişli Mecidiyeköy metrobüs durağında arbede: güvenlik görevlisinin tekmesi kamerada

Kentsel yazılım ve ekolojik malzemelerle afetlere dayanıklı şehir hedefi

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Diyarbakır’da yağmura rağmen müzik susmadı: Niran Ünsal 30 Ekim’de yeniden sahnede

Kestel'de ezgiler buluşuyor: halk müziği korosu yeni döneme başlıyor

tüketici hakem heyetleri 9 ayda 690 bin uyuşmazlığı çözdü, bakan bolat açıkladı

Selin ardından Üzümlü köylerinde hasar tespiti ve koordinasyon sürüyor

İnsanı odağa koyan büyüme: Vahap Küçük'ten ForumOne ve LC Waikiki vizyonu

Altınözü'nde traktör devrildi; sürücü ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı