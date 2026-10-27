Oyuncak arabadaki tutkudan Mercedes müzesine dönüşen koleksiyon

Çocukluktan müzeye: tutkunun başlangıcı

Emre Yılmaz, 35 yaşında ve Samsunlu bir iş insanı. Deniz ve liman işletmeciliği mezunu olan Yılmaz, çocukken oyuncak arabalarla başlayan otomobil merakını zaman içinde somut bir koleksiyona dönüştürdü. On iki yıl önce koleksiyona adım attığını, ilk olarak Trabzon’dan aldığı 1977 model Mercedes 280 S’i restore ederek işe başladığını anlatıyor. Zamanla hobi haline gelen bu uğraş, iş yerinin bir bölümünün garaja çevrilmesiyle müze formatına kavuştu.

Restorasyon ve sergileme:

Yılmaz, sadece ender ve sınırlı sayıda üretilen Mercedes modellerine odaklanıyor. Şu ana kadar koleksiyonuna kattığı araç sayısı 17’ye ulaştı. Koleksiyonda öne çıkanlar arasında 1992 model Mercedes-Benz 300 SL Roadster, Mercedes-Benz 500 SEC (wide body kit, Japan), 1963 model Mercedes-Benz W111 220 S Heckflosse ve sanatçı Filiz Akın’a ait olduğu belirtilen 1974 model Mercedes-Benz 450 SLC yer alıyor. Ayrıca 1989 model Mercedes-Benz 124 Coupé ve 1982 model Mercedes-Benz 280 Coupé gibi modeller de müzede sergileniyor.

Araçların bir kısmını kendileri restore ediyor; ziyaretçilere ve müşterilere hem nadirlik hem de restorasyon çalışmalarıyla ilgili bilgi veriliyor. Yılmaz, koleksiyonundaki bazı araçlara uzun süre satışa bile çıkarmadığını, hatta Türkiye’nin tanınmış isimlerinin tekliflerine karşı koyduğunu belirtiyor. Günümüzde ise yeni bir koleksiyonluk araç bulunduğunda, müzede uzun süre bekleyen bir araçla yer değiştirerek koleksiyonu güncelliyor.

Koleksiyon hedefleri ve şehir turları:

Koleksiyonun gelişiminde bir diğer dikkat çeken nokta da çeşitlendirme planları. Yılmaz, özellikle Mercedes’in nadir modellerinden 190 E 2.5-16’yı koleksiyonuna eklemeyi çok istediğini söylüyor; daha önce elinde bulunan 2.3-16 modeline atıfta bulunarak, uygun ve temiz bir örnek bulunursa 2.5-16’yı satın almak istediğini ekliyor. Geçmişte hobisinin 7–8 araca kadar genişlediğini, zamanla ise araç sayısının katlanarak arttığını ifade ediyor.

Müzede sergilenen araçlar, iyi hava koşullarında şehirde turlar atmak için dışarı çıkarılıyor; böylece hem araçların çalışır halde tutulması sağlanıyor hem de koleksiyondaki modeller halka daha yakın bir deneyim sunuyor. Emre Yılmaz’ın garajını müzeye çevirme süreci, oyuncak araba merakının yıllar içinde nasıl sistemli bir koleksiyona dönüştüğünün somut bir örneği olarak öne çıkıyor.

SAMSUNLU İŞ ADAMININ ÇOCUKLUKTA OYUNCAKLARLA BAŞLAYAN ARABA AŞKI, BÜYÜDÜĞÜNDE MERCEDES MÜZESİNE DÖNÜŞTÜ. BİRÇOK ÖZGÜN KLASİK OTOMOBİLİ GARAJINDAKİ MÜZESİNDE SERGİLEYEN İŞ ADAMININ ARAÇLARINA İSE PAHA BİÇİLEMİYOR.