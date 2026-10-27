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İklim bilinci Aydıntepe ve Demirözü'ne taşındı

Bayburt İl Müdürlüğü, Aydıntepe ve Demirözü okullarında '0'dan COP31'e' temalı eğitim verdi; öğrencilere iklimin nedenleri, etkileri ve günlük önlemler anlatıldı.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 13:14

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

İklim bilinci Aydıntepe ve Demirözü'ne taşındı

Bayburt’ta öğrenciler iklim değişikliği konusunda bilgilendirildi

Bayburt Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından Aydıntepe ve Demirözü ilçelerindeki okullarda düzenlenen "0'dan COP31'e" temalı eğitimlerde, öğrencilere iklim değişikliğinin temel dinamikleri ve etkileri anlatıldı. Program, gençlerin çevresel farkındalığını artırmayı ve günlük yaşamlarında uygulayabilecekleri çözüm yollarını göstermeyi hedefledi.

Eğitimde ele alınan başlıklar:

Eğitimlerde iklim değişikliğinin nedenleri, çevre ve doğal yaşam üzerindeki etkileri ile iklim değişikliğiyle mücadele yöntemleri üzerinde duruldu. Katılımcılara özellikle sera gazı salımları, küresel ısınma ve doğal kaynakların korunması gibi temel kavramlar basit ve anlaşılır örneklerle açıklandı. Ayrıca çevre dostu yaşam alışkanlıklarının önemi ve günlük hayatta alınabilecek pratik önlemler de paylaşıldı.

COP31 süreci ve uluslararası iş birliği:

Program kapsamında Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı’nın 31’incisi olan COP31 süreci hakkında bilgilendirme yapıldı. Eğitmenler, iklim değişikliğiyle mücadelede uluslararası iş birliğinin ve politika koordinasyonunun gerekliliğini vurguladı; aynı zamanda bireylerin küçük ama etkili katkılarının toplam etkisine dikkat çekildi.

Eğitimler, öğrencilerin sorularına yanıt verilerek ve tartışma ortamı oluşturularak ilerledi; böylece teorik bilgilerin günlük yaşamla ilişkilendirilmesi sağlandı. İl Müdürlüğü yetkilileri, benzer programların yaygınlaştırılmasıyla genç kuşakların sürdürülebilirlik ve çevre koruma konularında daha aktif rol almasının hedeflendiğini belirtti.

Sonuç olarak, Aydıntepe ve Demirözü’deki bu eğitimlerin amaçlarından biri, öğrencilerin hem küresel boyuttaki politik süreçleri (örneğin COP31) anlamalarını hem de kendi yaşam alanlarında uygulanabilir çevresel davranışlar geliştirmelerini sağlamaktır. İl Müdürlüğü, bu tür bilgilendirici etkinliklerin devam edeceğini açıkladı.

BAYBURT&#039;UN İLÇELERİNDE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ EĞİTİMLERİ SÜRÜYOR

BAYBURT'UN İLÇELERİNDE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ EĞİTİMLERİ SÜRÜYOR

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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