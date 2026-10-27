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Devlet opera ve balesi'nde Can Atilla dönemi

Can Atilla'nın genel müdürlük görevi için Bakan Ersoy'la görüşmesinde, opera ve bale sanatının yaygınlaştırılması ve genç desteği ön plana çıktı.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 13:43

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Devlet opera ve balesi'nde Can Atilla dönemi

Devlet Opera ve Balesi'nde yeni dönem

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Can Atilla'nın Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'ne atanmasının ardından Atilla'yı Bakanlıkta kabul etti. Görüşmede yeni döneme ilişkin çalışma programı ele alındı ve sanat kurumunun hedefleri değerlendirildi.

öncelikler:

Toplantıda, opera ve bale sanatının daha geniş kitlelerle buluşturulması, genç yeteneklerin desteklenmesi ve Türkiye'nin uluslararası sanat sahnesindeki temsilinin güçlendirilmesi ön plana çıktı. Taraflar, erişilebilirlik ve repertuar çeşitliliğinin artırılmasının önemini vurguladı.

uygulama ve beklentiler:

Görüşmede, eğitim programları, genç sanatçı destek mekanizmaları ve uluslararası işbirlikleri gibi adımların planlandığı belirtildi. Yeni yönetimden, sanatın yaygınlaşması ve kurumun uluslararası görünürlüğünün artırılması yönünde somut adımlar atması bekleniyor.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY, DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVİNE ATANAN...

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY, DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVİNE ATANAN CAN ATİLLA İLE BAKANLIKTA BİR ARAYA GELDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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