Zonguldak orman bölge müdürlüğünde 2026 hedefleri masaya yatırıldı

Toplantı değerlendirmesi

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey başkanlığında düzenlenen toplantıda, yılın kalan dönemine yönelik faaliyetler ile gelecek yılın programı ele alındı. Toplantı, Orman Genel Müdürlüğü bünyesindeki birimlerin ekim ayı performansını ve stratejik planlamalarını gözden geçirmek amacıyla video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Gündem maddeleri:

Toplantının ana gündeminde ormancılık faaliyetlerinin mevcut durumu, 2026 yılı hedefleri doğrultusunda kaydedilen ilerlemeler ve yıl sonuna kadar tamamlanacak işler yer aldı. Katılımcılar, planlanan çalışmaların takibi, önceliklerin netleştirilmesi ve eksik kalan işlerin zamanlaması üzerinde durdu.

Katılımcılar ve öncelikler:

Toplantıya Zonguldak Orman Bölge Müdürü Halil Oflu, Bölge Müdür Yardımcıları Mehmet Pınar ve Osman Araz ile şube müdürleri ve Gökçebey Orman Fidanlık Müdürü katıldı. Katılımcılar, Yeşil Vatanın korunması ve geliştirilmesi ile ormancılık hizmetlerinin verimliliğinin artırılması konularındaki çalışmaları değerlendirdi.

Toplantıda ayrıca video konferans yöntemiyle yürütülen izleme ve raporlama süreçlerinin etkinliğinin artırılmasına ilişkin hususlar tartışıldı ve bölge düzeyinde önümüzdeki döneme ilişkin koordinasyon adımları belirlendi.

ORMAN GENEL MÜDÜRÜ BEKİR KARACABEY'İN BAŞKANLIĞINDA YAPILAN TOPLANTIDA, YILIN KALAN DÖNEMİNDEKİ FAALİYETLER VE GELECEK YILIN PROGRAMI DEĞERLENDİRİLDİ.