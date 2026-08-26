BEUN'de sınıflara teknoloji taşıyan matematik etkinlikleri eğitimi başladı

BEUN'de matematik öğretmenlerine yönelik teknoloji destekli eğitim

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) ev sahipliğinde, TÜBİTAK 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı kapsamında hazırlanan "Matematik Eğitiminde Teknoloji Destekli Etkinlik Tasarımı Eğitimi" projesi açıldı. Tahir Karauğuz Konferans Salonu'nda düzenlenen açılış programına BEUN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Servet Karasu, proje yürütücüsü Prof. Dr. İlhan Karataş, akademisyenler, eğitmenler ve Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen matematik öğretmenleri katıldı.

Başvuru ve katılımcı seçimi:

Programa Türkiye genelinden yoğun ilgi gösterildi; 362 matematik öğretmeni başvurdu. Yapılan değerlendirme sonucu 24 asil ve 24 yedek katılımcı belirlendi. Seçilen 24 öğretmen 24-28 Ağustos 2026 tarihlerinde beş günlük yoğun bir eğitim alacak.

Program içeriği ve hedefleri:

Programda öğretmenlere, dinamik matematik yazılımları, Web 2.0 araçları ve etkileşimli dijital platformlar kullanılarak teknoloji destekli matematik etkinliklerinin tasarlanması, uygulanması ve değerlendirilmesine yönelik uygulamalı çalışmalar yaptırılacak. Katılımcılar eğitim boyunca kendi özgün etkinliklerini tasarlayacak ve proje sonunda ortaya çıkan materyallerin proje internet sitesi üzerinden öğretmen ve öğrencilerin kullanımına sunulması planlanıyor.

Açılış konuşmasında BEUN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Servet Karasu, projenin "akademik birikim ile öğretmenlerin sınıf deneyimini aynı platformda buluşturduğunu" vurguladı ve "Akademik birikim ile saha deneyimini buluşturan çalışmalar eğitimde dönüşümün anahtarı" sözleriyle projenin önemine dikkat çekti. Karasu, projeye emeği geçenlere teşekkür ederek verimli bir eğitim süreci diledi.

Proje yürütücüsü Prof. Dr. İlhan Karataş ise programa gösterilen ilginin memnuniyet verici olduğunu belirterek, "Amacımız teknolojiyi matematik öğretiminde etkili bir araca dönüştürmek" dedi. Karataş, projenin yalnızca araç tanıtımı yapmayıp bu araçların öğrencilerin düşünme, keşfetme ve problem çözme becerilerini destekleyecek şekilde eğitim süreçlerine entegre edilmesini hedeflediğini söyledi. Karataş ayrıca destekleri için BEUN Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ulusoy, TÜBİTAK Bilim ve Toplum Başkanlığı ile projede emeği geçen akademisyen ve uzmanlara teşekkür etti.

Beş gün sürecek program, 28 Ağustos 2026'da sona erecek ve katılımcıların geliştireceği özgün etkinliklerin paylaşılmasıyla tamamlanacak.

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİNDE (BEUN), TÜBİTAK 4005 YENİLİKÇİ EĞİTİM UYGULAMALARI DESTEKLEME PROGRAMI KAPSAMINDA DESTEKLENEN "MATEMATİK EĞİTİMİNDE TEKNOLOJİ DESTEKLİ ETKİNLİK TASARIMI EĞİTİMİ" PROJESİ BAŞLADI.