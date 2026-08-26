Dolar 48,1125 +0,07%
Euro 56,1519 -0,05%
Bist 14.712,03 +1,65%
Altın Gram 7.231,22 -0,42%
EUR/USD 1,1669 -0,06%
Brent Petrol 84,95 -2,66%
--°

Kütahya’da genç çiftlere evlilik öncesi kapsamlı eğitim

Kütahya'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün projesi kapsamında 13 çift için 26'ncı evlilik öncesi eğitiminde iletişim, hukuk ve sağlık anlatıldı.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 12:36

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

Kütahya’da genç çiftlere evlilik öncesi kapsamlı eğitim

Kütahya’da genç çiftlere evlilik öncesi kapsamlı eğitim

Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından yürütülen Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi kapsamında düzenlenen evlilik öncesi eğitim programının 26'ncısı gerçekleştirildi. Program, evlilik kredisinden yararlanmayı planlayan genç çiftlere yönelik olarak hazırlandı.

Eğitimde işlenen başlıklar:

Eğitimde öncelikli olarak Evlilikte İletişim ve Yaşam Becerileri üzerine uygulamalı ve kuramsal bilgiler paylaşıldı. Katılımcılara ayrıca Hukuk ve Sağlık alanlarında temel haklar, yükümlülükler ve sağlıkla ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgilendirme yapıldı.

Proje kapsamı ve başvuru süreci:

Program kapsamında genç çiftlere, projenin sağladığı destekler, evlilik kredisinden yararlanma şartları ve proje aşamaları hakkında detaylı açıklamalar yapıldı. Katılımcıların süreç içinde yapacakları başvurular ve takip edilecek adımlar ayrıntılı şekilde anlatıldı.

Toplam 13 çiftin katıldığı eğitim sonunda çiftlere konu başlıklarıyla ilgili yönlendirmeler sunularak, sorularına cevap verildi ve ilerleyen süreçte sağlanacak desteklere ilişkin bilgilendirme sağlandı.

KÜTAHYA’DA EVLİLİK ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI

KÜTAHYA’DA EVLİLİK ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

sinop valiliğinde değerlendirme: seyit bilal imam hatip ortaokulu'na z-kütüphane...
images

niğde'de öğrenciler için hızlı okuma ve anlama kursu
images

BEUN'de sınıflara teknoloji taşıyan matematik etkinlikleri eğitimi başladı
images

DPÜ Türkçe öğretmenliği programı YKS yerleştirmesinde Türkiye birincisi oldu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Ahi Külliyesi'nde zaferin sessiz tanıkları: cephe fotoğrafları sergisi

Kayserili genç bisikletçiler Sakarya’da üç Türkiye şampiyonluğuna imza attı

erhürman: çocukları spordan mahrum bırakma girişimi insanlık açısından hezimet

Kocasinan’a ikinci fabrika: çevre dostu konkasör tesisi yerel yol altyapısını güçlendiriyor

TREND HABERLER

İlk rus transfer: Galatasaray'ın yeni yüzü Aleksey Batrakov

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Nazilli'de müzikle dolu yaz gecesi

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi

Geyikkoşan sahilinde binlerce kişi Rafet El Roman ile coştu

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti