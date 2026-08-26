Kütahya’da genç çiftlere evlilik öncesi kapsamlı eğitim

Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından yürütülen Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi kapsamında düzenlenen evlilik öncesi eğitim programının 26'ncısı gerçekleştirildi. Program, evlilik kredisinden yararlanmayı planlayan genç çiftlere yönelik olarak hazırlandı.

Eğitimde işlenen başlıklar:

Eğitimde öncelikli olarak Evlilikte İletişim ve Yaşam Becerileri üzerine uygulamalı ve kuramsal bilgiler paylaşıldı. Katılımcılara ayrıca Hukuk ve Sağlık alanlarında temel haklar, yükümlülükler ve sağlıkla ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgilendirme yapıldı.

Proje kapsamı ve başvuru süreci:

Program kapsamında genç çiftlere, projenin sağladığı destekler, evlilik kredisinden yararlanma şartları ve proje aşamaları hakkında detaylı açıklamalar yapıldı. Katılımcıların süreç içinde yapacakları başvurular ve takip edilecek adımlar ayrıntılı şekilde anlatıldı.

Toplam 13 çiftin katıldığı eğitim sonunda çiftlere konu başlıklarıyla ilgili yönlendirmeler sunularak, sorularına cevap verildi ve ilerleyen süreçte sağlanacak desteklere ilişkin bilgilendirme sağlandı.

KÜTAHYA’DA EVLİLİK ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI