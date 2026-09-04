Beydağ’da kurtuluş coşkusu yerel ürünler şenliğiyle birleşti

Beydağ'da 104. kurtuluş yıl dönümü ve festival bir arada kutlandı

İzmir'in Beydağ ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü, bu yıl 34. Yerel Ürünler ve Kültürel Etkinlikler Festivali kapsamındaki programlarla 2 Eylül Kurtuluş Parkı'nda gerçekleştirildi. Etkinlikler, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle yoğun katılımla sürdü.

resmi tören ve katılımcılar:

Kutlama, Beydağ Belediye Başkanı Şakir Başaran ve Beydağ Kaymakamı Ramazan Aykut Saka'nın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Programa İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, belediye bürokratları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

festival etkinlikleri ve yerel üretimin ön plana çıkışı:

Festival kapsamında ilçenin önemli tarımsal ürünlerinden incirin tanıtımına yönelik geleneksel İncir Yarışması düzenlendi. Etkinlik alanında kurulan stantları gezen Dr. Zafer Levent Yıldır, Beydağ Belediye Başkanı Şakir Başaran ve belediye meclis üyeleri, üreticiler ve esnafla sohbet ederek destek dileğinde bulundu.

Dr. Yıldır halka hitaben yaptığı konuşmada Beydağ'ın kurtuluş mücadelesindeki tarihsel önemine vurgu yaparak, "Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu toprakları bize vatan kılan tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum" dedi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak ilçedeki yerel üreticilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Beydağ Belediye Başkanı Şakir Başaran ise kurtuluş coşkusunu ve ilçenin yerel değerlerini yaşatmaya devam edeceklerini ifade ederek, etkinliklere katılanlara ve destek veren İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

konser gecesiyle sona eren kutlamalar:

Festivalin akşam programında Beydağlı genç yeteneklerden oluşan Grup Yansıma (yönetmen: Çağrı Altınmakas) sahne aldı. Ardından Türk halk müziği sanatçısı Selda Kesgi konser verdi, gecenin finalinde ise rock grubu Gripin performansıyla izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Etkinlikler boyunca hem yerel ürünlerin tanıtımı hem de kültürel programlarla ilçenin tarihsel kurtuluş değeri ve güncel üretim dinamikleri ön plana çıktı; katılımcılar gün boyu ve akşam konserleriyle bir arada kutlama fırsatı buldu.

İZMİR’İN BEYDAĞ İLÇESİNİN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 104. YIL DÖNÜMÜ, BU YIL 34’ÜNCÜSÜ DÜZENLENEN YEREL ÜRÜNLER VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER FESTİVALİ İLE KUTLANDI.