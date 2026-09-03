Beykoz ulaşım zirvesinde somut adımlar: Ümraniye-Kavacık-Beykoz hattı için 2027 hedefi

Beykoz ulaşım zirvesinde kararlar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Beykoz Belediyesi'ni ziyaret ederek ilçenin ulaşım gündemini değerlendirdi. Görüşmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından üstlenilen Ümraniye-Kavacık-Beykoz Raylı Sistem Hattı projesinin bundan sonraki aşamaları masaya yatırıldı. Ziyarette AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Beykoz Kaymakamı Fatih Ürkmezer ve AK Parti Beykoz İlçe Başkanı Özkan Ayduğan da hazır bulundu.

Bakan Uraloğlu, hattın detay projelerinin tamamlanmasının ardından projenin yatırım programına alınacağını ve hedefin projenin 2027 yılında başlaması olduğunu belirtti. Kesin tarihler ilerleyen süreçte netlik kazanacak.

Metroda yol haritası:

Uraloğlu, Ümraniye-Kavacık-Beykoz hattının Bakanlık tarafından üstlenilmesinin ardından projenin teknik ve idari sürecinin hızlandırılacağını vurguladı. "Bugün biraz daha ete kemiğe bürünmüş bir halini konuştuk," diyen Uraloğlu, detay projelerin hazırlanmasının ve yatırım programına alınmasının öncelikli adımlar olduğunu açıkladı. Bakan, projenin Beykoz'un ulaşım ihtiyaçlarını karşılama yanında İstanbul'un genel raylı sistem ağına da katma değer sağlayacağını ifade etti.

Uraloğlu ayrıca projenin önemine dair, "Bu bence en önemli projemizdi. Hayırlı olsun Beykoz’umuza" sözleriyle projenin yerel beklentiler bakımından taşıdığı ağırlığı öne çıkardı.

Kara yolu, kavşaklar ve bağlantılar:

Ziyarette, metro projesinin yanı sıra Beykoz'daki kara yolu yatırımları, kavşak düzenlemeleri ve bağlantı yolları da ele alındı. Bakan Uraloğlu, kara yolu gündeminde bulunan 4-5 başlığın büyük bölümünde mutabakata varıldığını, bazı projelerde yapım çalışmalarının başladığını söyledi.

Çevresel koşullar nedeniyle bazı projelerde özel izin süreçlerinin sürdüğüne dikkat çeken Uraloğlu, bu çalışmaların Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı nezdinde takip edildiğini kaydetti. Görüşmede, yapımı süren hastanenin bağlantı yolu talebi de değerlendirildi; Uraloğlu yolun Bakanlığın doğrudan sorumluluğunda olmasa da yerinde iş birliği imkanlarının inceleneceğini belirtti.

Bakanlık yetkilileri, öncelikli iki kavşağın tamamlanmasının ardından bağlantı yollarının hayata geçirilmesinin hedeflendiğini aktardı.

Merkezi ve yerel iş birliği:

Görüşmenin bir diğer vurgusu merkezi yönetim ile yerel yönetim arasındaki eşgüdüm oldu. Uraloğlu, Beykoz'daki çalışmaların bu iş birliğinin örneklerinden biri olduğunu belirterek İstanbul'daki belediyelerle benzer işlerin hayata geçirilmesi konusunda kararlılık mesajı verdi. Yapılacak ulaşım yatırımlarının yalnızca Beykoz'a değil, Ümraniye ve Üsküdar gibi çevre ilçelere de olumlu etkilerinin olacağı ifade edildi.

Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel de ziyaretten dolayı Uraloğlu'na teşekkür ederek, "Beykoz’un yıllardır beklediği metro projesinde çok önemli bir eşiği geride bıraktık" dedi. Gürzel, ilçenin ulaşım ihtiyaçlarının ilgili kurumlarla çözüm odaklı şekilde takip edildiğini vurguladı.

Toplantı sonunda, bundan sonraki süreçte detay proje çalışmalarının hızlandırılması, projenin yatırım programına alınması ve kabul edilen takvime göre yapım sürecine geçilmesi öngörüldü. Bakanlığın hedefi, gerekli sürecin tamamlanmasının ardından hattın 2027 yılında inşa sürecine başlamasıdır.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU, BEYKOZ BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ ÖZLEM VURAL GÜRZEL’İ BEYKOZ BELEDİYESİ’NDE ZİYARET ETTİ.