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Beykoz'da Riva Deresi taşkını tarlaları suya gömdü

Şiddetli sağanak sonucu Beykoz'da Riva Deresi taştı; taşkın yolları ve tarım arazilerini su altında bıraktı, ekipler tahliye ve güvenlik çalışması yürütüyor.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 13:04

GÜNCELLEME: 15 Ekim 2026 - 13:05

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Beykoz'da Riva Deresi taşkını tarlaları suya gömdü

Olayın gelişimi:

Dün sabah saatlerinden itibaren İstanbul genelinde etkisini artıran sağanak yağış, Beykoz'da Riva Deresi'nin taşmasına yol açtı. Gece boyunca süren yoğun yağışla dere debisi hızla yükseldi ve taşan sular çevredeki tarım arazilerini ile bazı yolları su altında bıraktı.

Müdahale ve güvenlik önlemleri:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, taşkının yaşandığı noktalarda su tahliye çalışmaları yürütüyor. Dere yatağı çevresinde güvenlik önlemleri alındı ve ekipler olay yerinde müdahale ile kontrol çalışmalarına devam ediyor.

Meteorolojinin bildirimi:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, sağanak yağışın bölgede akşam saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. Yetkililer, hava koşullarındaki seyrin takibinde olduklarını bildiriyor.

BEYKOZ&#039;DA RİVA DERESİ TAŞTI, ÇEVREDEKİ TARLALAR VE YOLLAR SULAR ALTINDA KALDI

BEYKOZ'DA RİVA DERESİ TAŞTI, ÇEVREDEKİ TARLALAR VE YOLLAR SULAR ALTINDA KALDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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