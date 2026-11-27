Mevlid programı ve katılım:

Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, Ankara İl Emniyet Müdürlüğünce aziz şehitlerimiz ve gazilerimiz için Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde düzenlenen Mevlid-i Şerif programına katıldı.

Şehit aileleri ve gazilerle buluşma:

Genel Müdür Fidan, mevlid programının ardından aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan kıymetli aileleri ve gazilerimiz ile bir araya geldi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, aziz şehitlerimiz ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimiz için düzenlenen programa katıldığı belirtilerek, aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, hayatta olan gazilere sağlıklı ve huzurlu bir ömür dilendiği ifade edildi.

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALİ FİDAN, ANKARA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNCE ŞEHİTLER VE GAZİLER İÇİN ANKARA HACI BAYRAM-I VELİ CAMİİ’NDE DÜZENLENEN MEVLİD-İ ŞERİF PROGRAMINA KATILDI.