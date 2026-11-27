Batman'da çekici uçuruma yuvarlandı

Batman'da, dün Sason-Kozluk kara yolu Harami Gediği üst bölgesindeki Kayabaşı mevkiinde meydana gelen olayda, daha önceki kazadaki aracı almak üzere giden çekici aynı noktada uçuruma yuvarlandı.

Kaza yerinde yaşananlar:

Olay sırasında çekici sürücüsü, son anda araçtan atlayarak yaralanmadan kurtuldu. Yetkililer tarafından verilen bilgilere göre yaralanan olmadı, ancak çekici olay yerinde kullanılamaz hale geldi.

Sonuç ve inceleme:

Kazanın meydana gelme nedeni henüz belirlenemeyen bir etken olarak kaydedildi ve olayla ilgili olarak ekipler tarafından inceleme başlatıldı. Kaza bölgesinde yaşanan ikinci olay olması nedeniyle soruşturmanın ayrıntıları ve nedenine ilişkin çalışmalar sürüyor.

Batman’da kaza yapan aracı almaya giden çekici de aynı noktada uçuruma yuvarlandı