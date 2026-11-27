Aydın efeler'de silahlı saldırı sonrası gözaltı

Aydın’ın Efeler ilçesinde bugün öğleden sonra gerçekleşen olayda, servis taşımacılığı yapan B.Ü. aracına binerken uğradığı silahlı saldırı sonucu bacağından yaralandı. Olay, Ata Mahallesi Marmara Caddesi 715 Sokak kesişiminde saat 15.30 sıralarında meydana geldi.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, B.Ü. park halindeki 09 P 6027 plakalı aracına doğru ilerlediği sırada, kimliği M.H. olarak belirlenen bir kişi tarafından silahla saldırıya uğradı. Saldırıda B.Ü.'nün bacağının hedef alındığı ve yaralandığı, çevredekilerin ihbarı üzerine kısa sürede bölgeye sağlık ve polis ekiplerinin sevk edildiği kaydedildi.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan bildirim üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye sevk etti. Yaralı B.Ü., ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Şüphelinin yakalanması ve soruşturma:

Olayın ardından bölgeden kaçan M.H.’nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin yürüttüğü operasyon sonucu şüpheli, iş yerinde bulunarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın ve incelemelerin sürdüğü bildirildi.

AYDIN'IN EFELER İLÇESİNDE SERVİS TAŞIMACILIĞI YALAN BİR ŞAHIS ARACINA BİNMEK İSTEDİĞİ SIRADA UĞRADIĞI SİLAHLI SALDIRIDA BACAĞINDAN YARALANIRKEN, OLAYIN ŞÜPHELİSİ İŞ YERİNDE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI.