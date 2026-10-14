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Yapay zekayla tespit: Ankara'da 6 kilo 660 gram metamfetamin ve 3 gözaltı

Üç aylık takip sonucu, Ankara'da Çankaya ve Etimesgut'ta düzenlenen operasyonda 6 kilo 660 gram metamfetamin ele geçirildi ve 3 şüpheli gözaltına alındı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 07:54

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Yapay zekayla tespit: Ankara'da 6 kilo 660 gram metamfetamin ve 3 gözaltı

Operasyonun gelişimi:

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yapay zeka destekli analiz sistemleriyle elde edilen bulgular üzerine harekete geçti. Yapılan değerlendirmelerde, İran'dan Türkiye'ye uyuşturucu ve uyarıcı madde sevkiyatı yapacağı belirlenen şüpheliler üç aylık teknik ve fiziki takibe alındı.

Takip çalışmalarının ardından, ekipler tarafından eş zamanlı adres tespitleri yapıldı ve 12 Ekim tarihinde Çankaya ve Etimesgut ilçelerinde planlı operasyon düzenlendi.

Ele geçirilenler ve gözaltılar:

Operasyon kapsamında, uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda malzeme ile birlikte 6 kilo 660 gram metamfetamin ve 1 litre 800 mililitre sıvı metamfetamin ele geçirildi. Ayrıca 2 hassas terazi ve metamfetamin üretimi ile paketlenmesinde kullanılan muhtelif materyaller bulundu.

Soruşturma kapsamında, uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen ve bunlardan 2'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturmanın seyri:

Adli tahkikatın, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi. Emniyetin yapay zeka destekli tespit ve uzun süreli takibi, operasyonun planlı ve eş zamanlı gerçekleştirilmesini sağladı; soruşturmanın ilerleyen aşamalarında elde edilen delillerin değerlendirilmesiyle ek işlemlerin yapılabileceği belirtildi.

Ankara’da uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli gözaltına alındı

Ankara’da uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli gözaltına alındı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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