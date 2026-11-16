Beylikbağı'nda aniden şerit değiştiren otomobil minibüsü devirdi: 19 yaralı

Kaza ayrıntıları:

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, D-100 kara yolu Beylikbağı Mahallesi Feniş Kavşağı mevkii Ankara istikametinde seyreden bir otomobil ile yolcu minibüsü çarpıştı. Edinilen bilgilere göre, 34 M 6003 plakalı Gebze-Harem hattında çalışan yolcu minibüsü ile 35 KG 6138 plakalı otomobilin çarpışması sonucu minibüs takla attı ve toplam 19 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleler yapıldıktan sonra ambulanslarla Gebze Fatih Devlet Hastanesi ile Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldıkları, tedavi altına alınanların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

kaza anının görüntüleri:

Kazaya ilişkin olarak, olay yerinden geçen üçüncü bir aracın kamerasına yansıyan görüntüler kamuoyuna yansıdı. Kayda göre otomobil, sol şeritten sağ şeride ani bir manevra (makas) yapıyor; bu kontrol kaybına ve aracın refüje çarpmasına, ardından yolcu minibüsüne çarpmasına neden oluyor. Görüntülerde minibüsün takla atması ve otomobilin savrulduğu anlar net biçimde yer alıyor.

Görüntüler kazanın zincirleme etkisini ve araçların çarpışma sırasındaki yön değişimlerini açıkça gösteriyor; bu sebeple kaza anı delil niteliğinde değerlendiriliyor.

soruşturma ve sonraki adımlar:

Olay yerinde inceleme yapan polis ekiplerinin çalışması sürüyor. Soruşturma kapsamında kaza nedenlerinin ve otorite tespitlerinin ayrıntılı biçimde inceleneceği belirtildi. Yetkililer, kazaya karışan sürücüler ve görgü tanıklarından alınacak ifadelerin, olayın netleşmesinde belirleyici olacağını kaydetti.

Hastanelerde tedavi gören yaralıların durumuna ilişkin güncelleme yetkililerce paylaşılacak; polis ekipleri incelemelerini tamamladıktan sonra konuya ilişkin resmi açıklama yapılması bekleniyor.

Makas atan otomobilin minibüsü devirdiği anlar kamerada