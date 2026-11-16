Adıyaman'da 73 aranan kişi yakalandı, 15 tutuklandı

Adıyaman'da emniyet ekiplerinin haftalık çalışması sonuç verdi

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 9-15 Kasım tarihleri arasında il genelinde çeşitli suçlardan aranan kişilere yönelik operasyonlar gerçekleştirdi.

operasyonun sonuçları:

Operasyonlar kapsamında toplam 73 aranan kişi yakalandı. Yakalananlardan 15 kişi tutuklanarak ceza infaz kurumlarına teslim edildi. Emniyet kayıtlarına göre yakalananlardan 9 kişinin hırsızlık suçundan arandığı tespit edildi.

narkotik birimlerinin çalışması:

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ise yürüttükleri ayrı çalışmalarda 10 kişi hakkında işlem yaptı; uyuşturucu madde ticareti suçundan ise 1 kişi tutuklandı. Operasyonlarda toplam 20,19 gram çeşitli uyuşturucu madde ve 14 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Soruşturmalar ve adli işlemler Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda devam ediyor.

ADIYAMAN’DA POLİS EKİPLERİNİN 9-15 KASIM TARİHLERİ ARASINDA YÜRÜTTÜĞÜ ÇALIŞMALARDA ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN 73 KİŞİ YAKALANDI.