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Adıyaman'da 73 aranan kişi yakalandı, 15 tutuklandı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'nün 9-15 Kasım çalışmasında çeşitli suçlardan aranan 73 kişi yakalandı; 15'i tutuklandı, uyuşturucu ve hap ele geçirildi.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 21:58

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Adıyaman'da 73 aranan kişi yakalandı, 15 tutuklandı

Adıyaman'da emniyet ekiplerinin haftalık çalışması sonuç verdi

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 9-15 Kasım tarihleri arasında il genelinde çeşitli suçlardan aranan kişilere yönelik operasyonlar gerçekleştirdi.

operasyonun sonuçları:

Operasyonlar kapsamında toplam 73 aranan kişi yakalandı. Yakalananlardan 15 kişi tutuklanarak ceza infaz kurumlarına teslim edildi. Emniyet kayıtlarına göre yakalananlardan 9 kişinin hırsızlık suçundan arandığı tespit edildi.

narkotik birimlerinin çalışması:

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ise yürüttükleri ayrı çalışmalarda 10 kişi hakkında işlem yaptı; uyuşturucu madde ticareti suçundan ise 1 kişi tutuklandı. Operasyonlarda toplam 20,19 gram çeşitli uyuşturucu madde ve 14 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Soruşturmalar ve adli işlemler Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda devam ediyor.

ADIYAMAN’DA POLİS EKİPLERİNİN 9-15 KASIM TARİHLERİ ARASINDA YÜRÜTTÜĞÜ ÇALIŞMALARDA ÇEŞİTLİ...

ADIYAMAN’DA POLİS EKİPLERİNİN 9-15 KASIM TARİHLERİ ARASINDA YÜRÜTTÜĞÜ ÇALIŞMALARDA ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN 73 KİŞİ YAKALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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