Adıyaman'da 73 aranan kişi yakalandı, 15 tutuklandı

Adıyaman'da emniyet ekiplerinin haftalık çalışması sonuç verdi
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 9-15 Kasım tarihleri arasında il genelinde çeşitli suçlardan aranan kişilere yönelik operasyonlar gerçekleştirdi.
operasyonun sonuçları:
Operasyonlar kapsamında toplam 73 aranan kişi yakalandı. Yakalananlardan 15 kişi tutuklanarak ceza infaz kurumlarına teslim edildi. Emniyet kayıtlarına göre yakalananlardan 9 kişinin hırsızlık suçundan arandığı tespit edildi.
narkotik birimlerinin çalışması:
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ise yürüttükleri ayrı çalışmalarda 10 kişi hakkında işlem yaptı; uyuşturucu madde ticareti suçundan ise 1 kişi tutuklandı. Operasyonlarda toplam 20,19 gram çeşitli uyuşturucu madde ve 14 sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Soruşturmalar ve adli işlemler Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda devam ediyor.
ADIYAMAN’DA POLİS EKİPLERİNİN 9-15 KASIM TARİHLERİ ARASINDA YÜRÜTTÜĞÜ ÇALIŞMALARDA ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN 73 KİŞİ YAKALANDI.
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