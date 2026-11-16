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Boyabat'ta Yeni Mahalle'de tartışma bıçaklı saldırıya döndü: iki yaralı, şüpheli gözaltında

Boyabat'ta çıkan tartışmada bir kadın elindeki kesici aletle E.Ö. ve Ü.Ö.'yü yaraladı; yaralılar hastaneye kaldırıldı, şüpheli polis tarafından yakalandı.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 21:58

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Boyabat'ta Yeni Mahalle'de tartışma bıçaklı saldırıya döndü: iki yaralı, şüpheli gözaltında

Olayın gelişimi:

Olay, saat 18.30 sıralarında Boyabat ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre çıkan tartışmada bir kadın, elindeki kesici aletle E.Ö. ve Ü.Ö.'yü yaraladı. Saldırı sonrası şüpheli bölgeden kaçarken, çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

Müdahale ve sağlık durumu:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Gözaltı ve soruşturma:

Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevrede yaptıkları araştırmalar sonucu şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

OLAY, SAAT 18.30 SIRALARINDA BOYABAT İLÇESİ YENİ MAHALLE&#039;DE MEYDANA GELDİ.

OLAY, SAAT 18.30 SIRALARINDA BOYABAT İLÇESİ YENİ MAHALLE'DE MEYDANA GELDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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