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Kayseri'de kamyonetle çarpışan kamyon yan yattı: 2 yaralı

Kayseri-Develi karayolu'nda kamyonetle çarpışan kamyonun yan yatması sonucu 2 kişi yaralandı; jandarma ve sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 21:59

GÜNCELLEME: 16 Kasım 2026 - 22:03

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kayseri'de kamyonetle çarpışan kamyon yan yattı: 2 yaralı

Kayseri-Develi karayolu'nda kaza: kamyon yan yattı

Kayseri'de, Kayseri-Develi Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasında bir kamyonet ile çarpışan kamyonun yan yatması sonucu 2 kişi yaralandı. Olayda araçların plakaları ile sürücü kimlikleri henüz tespit edilemedi.

Olay yeri müdahalesi:

Çarpışmanın ardından bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri yol güvenliğini sağlamak için önlem alırken, sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yolun temizlenmesi ve soruşturma:

İncelemelerin tamamlanmasının ardından kamyon ve kamyonet, ilgili ekipler tarafından yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı ve kaza nedeninin tespitine yönelik çalışmalar sürüyor.

Görgü tanıklarının ifadeleri ve jandarmanın yaptığı ilk inceleme, kaza sonrası trafiğin kısa süreli aksamasına neden olduğunu gösteriyor. Yetkililer, benzer kazaların önlenmesi için sürücülerin hız ve mesafe kurallarına uymasının önemine dikkat çekti.

KAYSERİ-DEVELİ KARAYOLU’NDA KAMYONET İLE ÇARPIŞAN KAMYON YAN YATARKEN, KAZADA 2 KİŞİ...

KAYSERİ-DEVELİ KARAYOLU’NDA KAMYONET İLE ÇARPIŞAN KAMYON YAN YATARKEN, KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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