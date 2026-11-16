Kayseri'de kamyonetle çarpışan kamyon yan yattı: 2 yaralı

Kayseri-Develi karayolu'nda kaza: kamyon yan yattı

Kayseri'de, Kayseri-Develi Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasında bir kamyonet ile çarpışan kamyonun yan yatması sonucu 2 kişi yaralandı. Olayda araçların plakaları ile sürücü kimlikleri henüz tespit edilemedi.

Olay yeri müdahalesi:

Çarpışmanın ardından bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri yol güvenliğini sağlamak için önlem alırken, sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yolun temizlenmesi ve soruşturma:

İncelemelerin tamamlanmasının ardından kamyon ve kamyonet, ilgili ekipler tarafından yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı ve kaza nedeninin tespitine yönelik çalışmalar sürüyor.

Görgü tanıklarının ifadeleri ve jandarmanın yaptığı ilk inceleme, kaza sonrası trafiğin kısa süreli aksamasına neden olduğunu gösteriyor. Yetkililer, benzer kazaların önlenmesi için sürücülerin hız ve mesafe kurallarına uymasının önemine dikkat çekti.

KAYSERİ-DEVELİ KARAYOLU’NDA KAMYONET İLE ÇARPIŞAN KAMYON YAN YATARKEN, KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI.