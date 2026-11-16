Beylikdüzü'nde park halindeki elektrikli araç alev aldı

olay yeri ve yangının başlangıcı:

Beylikdüzü Barış Mahallesi Cahit Sıtkı Tarancı Sokak'ta saat 18.35 sıralarında park halindeki bir elektrikli araçta yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre 34 HVZ 923 plakalı ve Skywell marka araç aniden alev aldı; alevler kısa sürede tüm aracı sardı.

müdahale süreci ve sonuç:

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle sokak geçici olarak trafiğe kapatıldı.

inceleme başlatıldı:

Olay yerinde güvenlik önlemleri alındı ve polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Yetkililer, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için teknik ve delil incelemelerine devam ediyor.

BEYLİKDÜZÜ’NDE PARK HALİNDEKİ ELEKTRİKLİ OTOMOBİLDE YANGIN ÇIKTI. ALEVLER İÇİNDE KALAN ARACI İTFAİYE EKİPLERİ SÖNDÜRDÜ.