Beylikdüzü'nde 1,5 milyonluk ziynet hırsızlığı: üç şüpheli yakalandı

Beylikdüzü'nde 14 Eylül'de bir evden 1,5 milyon lira değerinde ziynet eşyası çalınması üzerine başlatılan operasyon sonucunda, üç şüpheli çaldıkları eşyaları satamadan yakalandı.

Soruşturmanın ayrıntıları:

Olayın ardından harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, teknik ve fiziki takip yürüttü. Yapılan çalışmalarla hırsızlığı gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheliler kısa sürede yakalandı. Zanlılar arasında Ş.U. (149 suç kaydı, 2 UYAP araması), G.Ç. (48 suç kaydı) ve M.Ç. (2 suç kaydı) bulunuyor; üç şüphelinin toplam 199 suç kaydı olduğu kaydedildi.

Çalıntı eşyaların akıbeti ve adli süreç:

Ele geçirilen ziynet eşyaları muhafaza altına alınarak mağdur ev sahibine teslim edilmek üzere hazırlandı. Şüpheli şahıslar, Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince adli makamlara sevk edildi; adliyedeki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

BEYLİKDÜZÜ’NDE 1 BUÇUK MİLYONLUK SOYGUNA SUÇÜSTÜ 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI