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Yaralılara yardım eden sivillere saldırı: Şeyh Rıdvan'da 2 ölü, 7 yaralı

İsrail’in Şeyh Rıdvan Mahallesi’nde düzenlediği saldırıda yaralılara yardım eden siviller vuruldu; 1’i çocuk 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 16 Eylül 2026 - 00:09

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Yaralılara yardım eden sivillere saldırı: Şeyh Rıdvan'da 2 ölü, 7 yaralı

Olay:

İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki hava saldırısında, Şeyh Rıdvan Mahallesi’nde yaralananlara yardım etmek için koşan sivillerin de hedef alındığı bildirildi. Yerel kaynaklara göre saldırının ardından yardım için koşan kişilere yönelen atışlar sonucu can ve mal kaybı yaşandı.

Can kaybı ve yaralananlar:

Saldırıda 1’i çocuk olmak üzere 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi ise yaralandı. Olayın ardından yaralılara müdahale eden sağlık ekipleri ve çevredekiler bölgeye sevk edildi.

Görüntüler ve tanık ifadeleri:

Saldırı anı çevredekiler tarafından anbean kayıt altına alındı; görüntülerde yardım için koşan sivillerin hedef alındığına ilişkin kareler olduğu aktarıldı. Tanıklar, yaralılara yardım etme çabalarının aniden kesildiğini ve olay sırasında panik yaşandığını bildirdi.

İsrail’in Gazze Şeridi’nde düzenlediği saldırılar ve sivillerin hedef alındığına dair iddialar, bu olayla birlikte yeniden gündeme geldi. Olayla ilgili uluslararası teyit ve resmi açıklamalar bekleniyor.

İsrail’in Gazze Şeridi’nde düzenlediği ilk saldırıda yaralananların yardımına koşan sivillere de...

İsrail’in Gazze Şeridi’nde düzenlediği ilk saldırıda yaralananların yardımına koşan sivillere de saldırması sonucu 1’i çocuk 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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