Akdeniz sahillerinde sezon heyecanı: Mersinli balıkçılar denize uğurlandı

Sezon açılışı Erdemli'de gerçekleşti

Akdeniz’de beş aylık av yasağının sona ermesiyle Mersin’deki balıkçılar yeni sezona başladı. 15 Nisanda kapanan sezonun ardından Ege ve Karadeniz'de av sezonu 1 Eylül itibarıyla açılmış; Akdeniz'de ise gece saatlerinde yeni sezonun startı verildi. Mersin’in 321 kilometrelik kıyı şeridi boyunca kayıtlı balıkçılardan ilçedeki yedi barınakta yer alan tekneler, günler öncesinden tamamlanan bakımlar ve ağ tamiratlarının ardından denize açıldı.

Tören ve uğurlama:

Erdemli Balıkçı Barınağı'nda düzenlenen sezon açılış programına Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu, Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Erdinç Güneş, Tarım İl Müdürü Erdem Karadağ, balıkçılar ve aileleri katıldı. Tören sırasında Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi ve tekneler telsizle uğurlandı. Erdemli'de olduğu gibi diğer barınaklarda bulunan tekneler de aynı zamanda denize açıldı; protokol üyeleri ve aileler balıkçılara bereketli kazançlar diledi.

Destek, beklenti ve uyarılar:

Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara törende yaptığı konuşmada, 'Her yıl Eylül ayının 15’inde olduğu gibi bugün de ‘Vira Bismillah’ diyerek sezon açılışını yapıyoruz' ifadelerini kullanarak belediyenin balıkçılara yönelik desteğini vurguladı. Kara, bölgedeki balıkçı sayısını ve sahil uzunluğunu hatırlatarak, belediyenin geçen günlerde sağladığı 650 adet ekipman desteğini anımsattı ve vatandaşlara Erdemli limonuyla balık tüketmelerini tavsiye etti.

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Erdinç Güneş ise açılışta, balıkçılara bereketli bir sezon dileğinde bulunurken bakanlığın saha uygulamaları ve kurallara uyulmasının önemine dikkat çekti. Güneş, özellikle Akdeniz’in uluslararası sularında geçerli kuralların uygulanmasının önemini vurguladı.

Balıkçılar da sezondan umutlu. Balıkçılardan Serdar Kurt, 'İnşallah bu sene bol ve bereketli bir sezon geçer, en güzel balıkları biz yakalayacağız' derken kaptan Levent Yelken, 'Bugün sezon açılıyor. Vira bismillah deyip kısmetimizi arayacağız' diyerek beklentilerini paylaştı. Yelken ayrıca bölgede önceliğin karides olmak üzere karides, barbun, istavrit, kolyoz ve sardalya olduğunu belirtti.

Törenin ve uğurlamanın ardından 7 barınaktaki 409 tekne ve yaklaşık 2 bin balıkçı denize açıldı. Sezonun sürdürülebilir ve kurallara uygun geçmesi için yetkililer ile balıkçılar arasında uygulama ve denetim işbirliğinin süreceği bildirildi.

AKDENİZ'DE 5 AYLIK AV YASAĞININ SONA ERMESİYLE BİRLİKTE MERSİN'DEKİ 7 BARINAKTA 409 BALIKÇI TÜM HAZIRLIKLARINI TAMAMLAYIP 'VİRA BİSMİLLAH' DİYEREK DENİZE AÇILDI.