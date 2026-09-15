Çemberlitaş'taki döviz bürosunda hayatını kaybedenlerin cenazeleri teslim alındı

Olayın gelişimi:

İstanbul Fatih, Molla Fenari Mahallesi Sofçuhan İş Hanı'ndaki Kaya Döviz isimli iş yerinde saat 14.00 sıralarında silahlı bir kavga meydana geldi. Olayda Adnan Aksoy (30) ve Kadir Aksoy (27) yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı.

Gözaltılar ve yaralananlar:

Polis müdahalesiyle olayla bağlantılı olduğu belirtilen E.A. (19), B.S. (33), O.A. (18), A.D. (26), M.T. (23), R.C. (26), C.P.D. (21), iş yeri sahibi K.E. (40) ile olayda silah kullanan olduğu belirtilen E.A. (50) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Olayda yaralananlar ise Emirhan A. (19) ve Bahadır S. (33) olarak kaydedildi.

Cenazelerin teslim süreci:

Hayatını kaybeden iki kişinin cenazeleri otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna getirildi. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından cenazeler, yakınları tarafından teslim alındı. Yapılan açıklamaya göre Adnan Aksoy ve Kadir Aksoy'un cenazelerinin memleketleri Batman'a götürüleceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma ve adli işlemler sürüyor; yetkililer kavgaya ilişkin bulguları ve ifadeleri değerlendiriyor.

Döviz bürosundaki silahlı kavgada ölenlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı