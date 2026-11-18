Adıyaman takımları ulusal platformda iki ayrı başarı elde etti:

Adıyamanlı öğrenciler, NASA Space Apps Challenge 2026 kapsamında 14-15 Kasım tarihlerinde Şanlıurfa Bilim Merkezinde düzenlenen yarışmada iki önemli derecenin sahibi oldu. Etkinlik, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Harran Üniversitesi, Şanlıurfa Bilim Merkezi ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisinin katkılarıyla gerçekleştirildi ve farklı yaş kategorilerinden ekipleri bir araya getirdi.

kategoriler ve elde edilen dereceler:

Lise kategorisinde yarışan 5K-CENDERE Takımı, jüri değerlendirmesi sonucunda gösterdiği performansla ikincilik ödülünü aldı. Ortaokul kategorisinde mücadele eden 2K-CENDERE Takımı ise geliştirdiği proje ile yarışmada En Sürdürülebilir Çözüm Ödülü'ne layık görüldü. Her iki ekip de bilim, teknoloji ve sürdürülebilirlik odaklı çözüm önerileriyle öne çıktı.

başarıların yerel yansımaları ve önemi:

İki farklı kategoride elde edilen bu sonuçlar, Adıyamanlı gençlerin yenilikçi yaklaşımını ve proje geliştirme kapasitelerini gösteriyor. Sonuçlar kentte memnuniyetle karşılandı; öğrenciler ve danışman öğretmenleri tebrik edildi. Bu tür yarışmalarda kazanılan deneyimin, katılımcıların eğitim ve kariyer yolculuğunda somut katkılar sağlayacağı değerlendiriliyor.

Etkinlik, bölgedeki gençlerin uluslararası temalı yarışmalara katılımını teşvik etmeye ve yerel eğitim kurumlarının proje tabanlı çalışmalara ağırlık vermesine zemin hazırlıyor. Adıyaman ekiplerinin elde ettiği bu başarı, kentin bilim ve teknoloji gündeminde olumlu bir vurgu oluşturdu.

ADIYAMANLI ÖĞRENCİLER, NASA SPACE APPS CHALLENGE 2026 KAPSAMINDA ŞANLIURFA'DA DÜZENLENEN YARIŞMADA İKİ ÖNEMLİ DERECE ELDE EDEREK KENTİN GURURU OLDU.