Otobüs şoförüne teşekkür belgesi ve ikramiye verildi

Samsun'da seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangını, belediye otobüsündeki yangın tüpüyle söndürerek büyümeden önleyen şoför Aytaç Uzunoğlu, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan tarafından makamında kabul edilerek teşekkür belgesi ve ikramiye ile ödüllendirildi. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, otomobilde maddi hasar oluştu.

Olayın gelişimi:

Olay, İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi mevkiinde, Samsun-Ankara yolu üzerinde meydana geldi. Otobüs şoförü Aytaç Uzunoğlu, önündeki araçtan duman ve ardından alevler yükseldiğini fark ederek aracını kenara çekti. Otobüsteki yangın tüpünü alıp müdahale eden Uzunoğlu, alevlerin büyümesini engelledi. Olay anını anlatan Uzunoğlu, "Derecik Kavşağı’nda, Ankara yolu üzerinde seyir halindeyken önümdeki araçtan buhar ve duman çıktığını gördüm, aracın arıza yaptığını düşündüm. Yanından geçmeye çalışırken alevlerin yükslediğini fark ettim. Bunun üzerine hemen otobüsü kenara çekerek yangın tüpünü aldım ve ilk müdahaleyi yaptım. Allah’a şükür herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadı. Yangını söndürdük" dedi.

Başkanın değerlendirmesi:

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, müdahaleyi örnek bir davranış olarak nitelendirdi. Doğan, "Aytaç’a öncelikle çok teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyemizin kırsalda yaklaşık 350, merkezde ise bin 400-bin 450 civarında sürekli hareket halinde olan aracı bulunuyor. Arkadaşlarımız sadece kendi görev alanlarıyla ilgili değil, görevlerinin dışında da Samsun halkının güvenliğini ve konforunu ilgilendiren bir durum gördüklerinde müdahale etmekten çekinmiyorlar. Aytaç da bu arkadaşlarımızdan biri" diye konuştu.

Doğan sözlerine, Uzunoğlu’nun tereddüt etmeden müdahale ettiğini belirterek devam etti: "Yangın tüpüyle hiç gözünü kırpmadan müdahalede bulunarak vatandaşımızın malıyla ilgili önemli bir zararın önüne geçmiş oldu. Bu gerçekten örnek bir davranış. Daha önce SAMULAŞ bünyesinde görev yapan bir güvenlik görevlimiz de bir vatandaşımızın hayatını kurtararak önemli bir davranış sergilemişti. Ekranlara yansımayan daha pek çok güzel örneğimiz var. Tüm çalışma arkadaşlarımıza özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Vatandaşımıza da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Olay, yerel yetkililerce kayda geçirildi; araçta oluşan maddi hasarın dışında olumsuz bir durum rapor edilmedi. Belediye yetkilileri, benzer acil durumlarda personelin hızlı ve uygun müdahalelerinin önemine dikkati çekti.

BAŞKAN HALİT DOĞAN (SOLDA), AYTAÇ UZUNOĞLU'NA (SAĞDA) TEŞEKKÜR BELGESİ VE İKRAMİYE VERİLDİ.