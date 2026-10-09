kavga sırasında vurulan polis memuru yaşamını yitirdi

olay yeri ve gelişimi:

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesi Beyoğlu Mahallesi’nde, alacak-verecek iddiası üzerine iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Olayda polis memuru Sadullah Orçan ile bir kişi daha silahla yaralandı. Yaralı polis, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Yerel kaynaklarda ismi Sadullah Orçan olarak geçen polis memuru için valilik açıklamasında Seydullah Orçan ifadesi de yer aldı; her iki kaynaktaki bilgiler çerçevesinde, Orçan’ın Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde görevli olduğu bildirildi.

güvenlik kamerası görüntüleri:

Olay anına ilişkin görüntüler, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde tarafların bir arada bulunduğu anlar, kısa süre içinde çıkan arbede ve ardından ateş edilen silahların sesleri ve atış anları net şekilde yer alıyor. Kamera kayıtları, olayın nasıl geliştiğine dair soruşturmada önemli delil niteliği taşıyor.

soruşturma ve cenaze işlemleri:

Kahramanmaraş Valiliği, yaptığı yazılı açıklamada olaya ilişkin bir şüphelinin yakalandığını ve adli tahkikatın sürdüğünü bildirdi. Valilik açıklamasında ayrıca, olayın Türkoğlu ilçesi Beyoğlu Mahallesi’nde meydana geldiği ve soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü vurgulandı.

Hayatını kaybeden polis memuru Orçan’ın cenazesinin yarın Türkoğlu İlçesi Beyoğlu Mahallesi’nde defnedilmesinin beklendiği kaydedildi. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma devam ediyor; güvenlik kamerası görüntüleri ve tanık ifadeleri soruşturmanın merkezinde yer alıyor.

KAHRAMANMARAŞ’IN TÜRKOĞLU İLÇESİNDE İKİ GRUP ARASINDA ÇIKAN SİLAHLI KAVGADA POLİS MEMURU SADULLAH ORCAN’IN HAYATINI KAYBETTİĞİ OLAYIN GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI