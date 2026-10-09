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Mantar yolunda beklenmedik misafir: anne ayı ve iki yavruyla karşılaşma

Soğucak Yaylası yolunda mantar toplamaya gidenler, aracın önünde bir süre ilerleyen bir anne boz ayı ve iki yavrusunu cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 00:40

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Mantar yolunda beklenmedik misafir: anne ayı ve iki yavruyla karşılaşma

karşılaşma anı:

Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki Soğucak Yaylası yolunda mantar toplamak üzere orman içi toprak yolda ilerleyen vatandaşlar, ağaçların arasından aniden yola çıkan 1 boz ayı ve 2 yavrusu ile karşılaştı.

Aile kısa süre aracın önünde koşarak ilerledi; sürücüler ve yanındaki yolcular yaşanan doğa sürprizi karşısında hayretini gizleyemedi. O anlar, ayıların araç ışığında ilerlediği karelerle birlikte kayda alındı.

vatandaşların tepkisi:

Görüntülerde araç içindeki diyaloglar da duyuluyor; bir kişinin "Ben daha bu ormana gelmem" sözleri tebessüm oluşturdu. Diğer yolcular ise çekimi sürdürerek anı kayıt altına aldı.

Bir süre otomobilin önünde ilerleyen anne ayı ve yavruları daha sonra ormanlık alana girerek gözden kayboldu. Olay güvenli şekilde sonlandı ve kayda geçen görüntüler kısa süreli şaşkınlık ve ilgi uyandırdı.

SAKARYA&#039;NIN SAPANCA İLÇESİNDE MANTAR TOPLAMAK YAYLA YOLUNDA ARAÇLARI İLE SEYİR EDEN VATANDAŞLAR, 1...

SAKARYA'NIN SAPANCA İLÇESİNDE MANTAR TOPLAMAK YAYLA YOLUNDA ARAÇLARI İLE SEYİR EDEN VATANDAŞLAR, 1 BOZ AYI VE 2 YAVRUSU İLE KARŞILAŞTI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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