Montella: A Ligi ayrıcalık, suç değil; hedefimiz gelişmek

Maç değerlendirmesi:

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki üçüncü maçında deplasmanda Belçika'ya 3-0 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası basın toplantısında konuşan teknik direktör Vincenzo Montella, maç boyunca oyuncuların verdikleri mücadeleyi ve karşılaşılan zorlukları değerlendirdi.

Genel görüntü ve hatalar:

Montella, müsabakanın genelinde istatistiklerin dengeli olduğunu belirterek, "Genel olarak baktığınızda dengeli bir maç oldu istatistik olarak. Bu seviyedeki futbolda maalesef hata yapamazsınız. Hata yaptığınızda rakipler kolay kolay hataları affetmiyor" dedi. İtalyan teknik adam, zihniyet açısından İtalya maçının sadece ilk yarısında hata yapıldığını düşündüğünü ve oyuncuların Belçika karşısında tepki vererek maçın başından sonuna kadar mücadele ettiklerini vurguladı.

Montella ayrıca, maç içinde oluşturulan pozisyonlara dikkat çekti: "Hatta rakip ceza sahasında biz 40 kere buluştuk, rakiplerimiz de 26 kez buluştu. Maalesef futbolda gol atamadığınızda, aksiyonları bitiremediğinizde, rakipler attığında sonuç istediğiniz gibi olmuyor." Bu tespit, takımın hücumda şans yaratma konusunda yeterli olduğunu fakat son kararlarda eksik kaldığını ortaya koyuyor.

Son kararlar ve fırsatlar:

Teknik adam, takımın birçok fırsat ürettiğini ancak bitiricilikte daha net kararlar gerektiğini söyledi: "Sadece son kararlarda vereceğimiz daha net kararlar olursa çok farklı bir şekilde bir skorla gelebilirdik. Ama maalesef bugün böyle oldu. Rakiplerimiz o konuda bir tık daha üstündü bizden." Montella, oyuncuların oyunun her anında mücadeleyi sürdürdüğünü ve bu çabadan gurur duyduklarını ifade etti.

Eksikler ve geleceğe bakış:

Maç kadrosunda hissedilen eksiklere dikkat çeken Montella, özellikle Hakan, Kerem, Orkun ve Mert Müldür gibi oyuncuların yokluğunun takımı etkilediğini söyledi: "Takımımız tamamıyla birliktelik içinde. Tabii ki de eksiklerimiz var, çok önemli eksiklerimiz var. Onların eksikliği çok hissediliyor; Hakan gibi, Kerem gibi, Orkun gibi biliyorsunuz onlar eksik. Ayrıca Mert Müldür'ün de eksikliği önemli bizim için."

Montella, eleştirilere kulak vermek istemediğini ve 24 yıl sonra Dünya Kupası'na bu futbolcularla gittiklerini hatırlatarak, A Ligi seviyesine aynı kadroyla çıktıklarını ve beraberce Avrupa Şampiyonası'nı da oynadıklarını belirtti. Bu sürecin, takımın gelişimi için bir hazırlık dönemi olduğunu vurguladı: "A Ligi'nde olmak aslında bir ayrıcalık, bir suç değil. O yüzden kendimizi geliştirmeye ve en iyisini yapmaya çalışmamız gerekiyor."

Motivasyon ve sorumluluk:

Montella, yükselen beklentilere rağmen motivasyonunun yüksek olduğunu ve daha çok çalışmaya hazır olduğunu açıkladı: "Çok motiveyim ve daha çok, her zamankinden daha çok çalışmaya hazırım. Çünkü ben futbolu iyi bilirim. Hazırlıklarımızı en iyi şekilde yapacağız. Konsantrasyonumuz tamamıyla oynayacağımız bütün maçlarda, başka bir şey düşünmüyorum."

Barış Alper Yılmaz ve Arda Güler'in İtalya karşısında cezalı duruma düşmeleriyle ilgili de konuşan teknik direktör, ikilinin yokluğunun üzüntü verdiğini fakat geri kalan oyuncularla hazırlıklara devam edeceklerini söyledi: "Tamamıyla sorumluluklar içerisinde ülkemizi temsil ettiğimizi biliyoruz. En iyi şekilde hazırlanıp, geride kalan maçlarda en iyi şekilde performans göstermeye çalışacağız."

Montella sözlerini, oyuncuların maç boyunca verdikleri mücadeleyi öne çıkararak ve demoralize olmamaları gerektiğini vurgulayarak bitirdi: "Futbolcularımız bazen böyle eşit maç oynadığınızda ve sonuç sizden yana olmadığında üzgün olabilirler ama kafaları dik bir şekilde olmaları lazım. Çünkü sonuna kadar mücadele verdiler. Demoralize olmayacaklar, tamamıyla çalışmalarımıza konsantre olacağız."

A MİLLİ TAKIM TEKNİK DİREKTÖRÜ VİNCENZO MONTELLA, BELÇİKA KARŞISINDA MAÇIN BAŞINDAN SONUNA KADAR MÜCADELE VERDİKLERİNİ BELİRTEREK, "A LİGİ'NDE OLMAK ASLINDA BİR AYRICALIK, BİR SUÇ DEĞİL. O YÜZDEN KENDİMİZİ GELİŞTİRMEYE VE EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞMAMIZ GEREKİYOR" DEDİ.