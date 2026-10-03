Bedirli kavşağında çarpışma: mevsimlik işçileri taşıyan minibüste 2 yaralı

kaza ve ilk bilgiler:

Sivas’ta mevsimlik işçileri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza, gece yarısı Sivas-Ankara karayolu 35. kilometresinde bulunan Bedirli kavşağında meydana geldi.

kazanın oluş şekli:

Edinilen bilgilere göre, Bedirli istikametinden kavşağa giren ve sürücüsünün ismi henüz tespit edilemeyen, plakası 58 AEC 664 olan Volkswagen marka otomobil ile Sivas yönüne giden ve içinde tarım işçilerinin bulunduğu, M.E.B. idaresindeki minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil savruldu.

yaralılar ve müdahale:

Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan bir kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Sivas’taki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumuna ilişkin ayrıntılı bilgi yetkililerce paylaşılmadı.

soruşturma devam ediyor:

Kazayla ilgili olarak jandarma ve trafik ekipleri inceleme başlattı. Olay yerinde yapılan ilk tespitlerin ardından kazanın nedeni ve kusur oranlarının belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

SİVAS’TA MEVSİMLİK İŞÇİLERİ TAŞIYAN MİNİBÜSLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYANA GELEN KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI.