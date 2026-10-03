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Esenyurt'ta hazır döner şüphesi: 30 kişi gıda zehirlenmesi şikayetiyle hastaneye kaldırıldı

Esenyurt Talatpaşa'da aynı restorandan döner yiyen 30 kişi akşam saatlerinde fenalaşıp hastaneye başvurdu; numuneler alındı, inceleme sürüyor.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 01:28

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Esenyurt'ta hazır döner şüphesi: 30 kişi gıda zehirlenmesi şikayetiyle hastaneye kaldırıldı

Esenyurt'ta toplu rahatsızlanma iddiası:

Esenyurt Talatpaşa Mahallesi'nde öğleden sonra saat 14.00 civarında aynı işletmeden tavuk döner yiyen 30 kişi, akşam saat 17.00 sıralarında çeşitli şikayetlerle fenalaştı. Vatandaşlar, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastanelere başvurdu; sağlık ekipleri vakalara gıda zehirlenmesi şüphesiyle müdahale etti ve hayati tehlike bulunmadığı bildirildi.

Olayın bildirilmesi üzerine belediye ekipleri işletmeyi, yapılacak incelemeye kadar kapattı. İşyeri ve satışa sunulan ürünlerden numuneler alındı, aynı zamanda ayran ve dönerden alınan numuneler İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince incelenmek üzere laboratuvara gönderildi.

sağlık durumu ve yapılan müdahaleler:

Hastaneye gelenler arasında 8. sınıf öğrencisi Emir Yakup da bulunuyor. Emir, döner yedikten yaklaşık iki saat sonra kusma şikayeti başladığını ve art arda tuvalete gitmek zorunda kaldığını anlattı. Baba Ramazan Taşyapan ise çocuğunu saat 17.00 civarında hastaneye getirdiklerini, yapılan tetkiklerde gıda zehirlenmesi teşhisinin konduğunu söyledi ve şu an içeride yaklaşık 30 kişinin tedavi altında olduğunu belirtti.

Bir başka yakınları, vakalarda aynı şikayetlerin görüldüğünü ve çoğunda kusmanın ana belirti olduğunu aktardı. Ailelerin bazıları adli makamlara da başvurduğunu ifade etti. Sağlık kurumları, hastaların durumunun stabilize olduğunu ve gerekli tetkiklerin sürdüğünü bildiriyor.

işletme iddiaları ve soruşturmanın yönü:

İşletme temsilcileri hijyen kurallarına uyduklarını belirterek döneri dondurulmuş ve hazır olarak tedarik ettiklerini açıkladı. İşyeri sahibinin yakını Cihan Gökdemir, yaklaşık 16 yıldır aynı yerde hizmet verdiklerini ve dönerleri toptancı firmadan hazır aldıklarını söyledi. Gökdemir, alınan ilk bilgilere göre suçun büyük olasılıkla tedarikçi firmadan kaynaklanabileceğini, bu nedenle işletmenin de toptancı aleyhine şikayette bulunacağını belirtti.

Belediye ve sağlık ekiplerinin laboratuvar sonuçları doğrultusunda hangi ürün veya aşamanın soruna yol açtığının netleşeceği, inceleme tamamlanana kadar işletmenin kapalı tutulacağı bildirildi. Yetkililer, numune analizlerinin ardından olayın nedeninin ve sorumluların belirleneceğini kaydetti.

Sonuç bekleniyor: Vatandaşlar ve işletme temsilcileri, alınacak laboratuvar raporlarına göre hem sağlık hem de hukuki süreçlerin şekilleneceğini söylüyor. İlgili kurumların yapacağı analizler sonucunda, zehirlenme iddiasının kaynağı ve sorumluluk dağılımı açıklığa kavuşacak.

Esenyurt&#039;ta tavuk döner yiyen 30 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu

Esenyurt'ta tavuk döner yiyen 30 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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