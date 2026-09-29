Dolar 48,9961 +0,02%
Euro 55,5952 -0,20%
Bist 12.290,58 -2,40%
Altın Gram 6.621,13 +0,83%
EUR/USD 1,1344 -0,25%
Brent Petrol 96,03 -1,84%
--°

Bıçaksız öğütme ile taze kuru gıda hazırlığına yeni soluk

Hitit Üniversitesi'nde geliştirilen bıçaksız ezme ve öğütme makinesi, merdaneler arası ezme ve kanatçıklı taşıma sayesinde kuru gıdaların taze öğütülmesini sağlıyor.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 16:59

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Taylan Polat

Bıçaksız öğütme ile taze kuru gıda hazırlığına yeni soluk

Hitit Üniversitesi'nden faydalı model tescilli bıçaksız öğütme makinesi:

Hitit Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Özgür Özdilli tarafından geliştirilen "Kuru Gıdalar için Bıçaksız Ezme ve Öğütme Makinası", Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından faydalı model olarak tescillendi. Başvurusu, üniversitenin Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) koordinatörlüğünde yapıldı ve laboratuvar düzeyinde prototip çalışmaları tamamlandı.

Nasıl çalışıyor:

Geleneksel bıçaklı öğütme yöntemlerinden farklı olarak sistem, zıt yönde dönen iki ezici merdane arasından kuru gıdaların geçirilmesiyle çalışıyor. Malzemeler merdaneler arasından ezilerek parçalanıyor; doğrudan kesim yerine ezme prensibiyle öğütme gerçekleştiriliyor. Aşağıya düşen ürünler, makine içindeki özel kanatçıklı taşıma sistemi sayesinde tekrar yukarı taşınıyor ve merdanelerin arasına bırakılıyor. Bu sürekli döngü, malzemeler istenen boyuta ve homojenliğe ulaşana kadar tekrar ezilmesine imkan veriyor.

Kullanım alanları ve hedeflenen faydalar:

Geliştirilen teknoloji, özellikle çörek otu, keten tohumu gibi öğütme sonrası uzun süre bekletilmesi istenmeyen kuru gıdaların tüketim öncesi taze öğütülmesine olanak tanıyor. Bıçaksız prensip sayesinde öğütme sürecinde oluşabilecek besin kayıplarının ve bekleme süresine bağlı oksidasyonun azaltılması hedefleniyor. Küçük ölçekli versiyonun ev tipi mutfak ekipmanı olarak kullanılması öngörülürken, ölçeklendirilebilir tasarım sayesinde gıda endüstrisinde daha büyük üretim hatlarında da uygulanabilmesi amaçlanıyor.

Makinenin sürekli ezme ve döngü mekanizmi, yoğun ezme ve yoğurma gerektiren ürünlerde de potansiyel sunuyor; örneğin çiğ köftelik bulgur gibi hammaddelerin işlenmesinde kullanım ihtimali öne çıkıyor. Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan alınan faydalı model tesciliyle birlikte buluşun farklı ölçeklerde üretime uyarlanarak gıda işleme alanında ticarileştirilmesi hedefleniyor.

DOÇ. DR. ÖZGÜR ÖZDİLLİ

DOÇ. DR. ÖZGÜR ÖZDİLLİ

Taylan Polat

Taylan Polat

 Teknoloji Editörü

Akıllı telefonlar, donanım incelemeleri, uzay araştırmaları ve savunma sanayii haberlerini yakından takip eden teknoloji editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Mahmudiye kooperatifinin üretimi güneş enerjisiyle güçleniyor
images

Balıkesir'in gecelerini planlamak: aydınlık, güvenli ve sürdürülebilir kent vizy...
images

Ordu büyükşehir başkanı Güler ASELSAN'da yerli teknolojinin önemini vurguladı
images

Şanlıurfa'da ilk kez sergilenecek KAAN mockup'ı vatandaşların ilgisini topluyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Mezitli'de mobilya atölyesinde yükselen alevler ekipleri alarma geçirdi

Erzurum Teknik Üniversitesi kampüsünde eğitim ve sosyal alanların yenilenmesi hızlandı

Saraycık'ta okul çıkışı tartışma kavgaya dönüştü

Bakü’de 'Türk’ün Gücü Tükenmez' belgeseli: kardeşlik ve Karabağ’ın yeniden inşası

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi

Kayserispor u-19'ten sezon açılışında kritik üç puan