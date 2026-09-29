Bıçaksız öğütme ile taze kuru gıda hazırlığına yeni soluk

Hitit Üniversitesi'nden faydalı model tescilli bıçaksız öğütme makinesi:

Hitit Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Özgür Özdilli tarafından geliştirilen "Kuru Gıdalar için Bıçaksız Ezme ve Öğütme Makinası", Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından faydalı model olarak tescillendi. Başvurusu, üniversitenin Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) koordinatörlüğünde yapıldı ve laboratuvar düzeyinde prototip çalışmaları tamamlandı.

Nasıl çalışıyor:

Geleneksel bıçaklı öğütme yöntemlerinden farklı olarak sistem, zıt yönde dönen iki ezici merdane arasından kuru gıdaların geçirilmesiyle çalışıyor. Malzemeler merdaneler arasından ezilerek parçalanıyor; doğrudan kesim yerine ezme prensibiyle öğütme gerçekleştiriliyor. Aşağıya düşen ürünler, makine içindeki özel kanatçıklı taşıma sistemi sayesinde tekrar yukarı taşınıyor ve merdanelerin arasına bırakılıyor. Bu sürekli döngü, malzemeler istenen boyuta ve homojenliğe ulaşana kadar tekrar ezilmesine imkan veriyor.

Kullanım alanları ve hedeflenen faydalar:

Geliştirilen teknoloji, özellikle çörek otu, keten tohumu gibi öğütme sonrası uzun süre bekletilmesi istenmeyen kuru gıdaların tüketim öncesi taze öğütülmesine olanak tanıyor. Bıçaksız prensip sayesinde öğütme sürecinde oluşabilecek besin kayıplarının ve bekleme süresine bağlı oksidasyonun azaltılması hedefleniyor. Küçük ölçekli versiyonun ev tipi mutfak ekipmanı olarak kullanılması öngörülürken, ölçeklendirilebilir tasarım sayesinde gıda endüstrisinde daha büyük üretim hatlarında da uygulanabilmesi amaçlanıyor.

Makinenin sürekli ezme ve döngü mekanizmi, yoğun ezme ve yoğurma gerektiren ürünlerde de potansiyel sunuyor; örneğin çiğ köftelik bulgur gibi hammaddelerin işlenmesinde kullanım ihtimali öne çıkıyor. Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan alınan faydalı model tesciliyle birlikte buluşun farklı ölçeklerde üretime uyarlanarak gıda işleme alanında ticarileştirilmesi hedefleniyor.

DOÇ. DR. ÖZGÜR ÖZDİLLİ